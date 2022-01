Ministério da Economia anuncia novo secretário de Loterias

O Ministério da Economia anunciou hoje (31) o nome do novo secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria. Sérgio Ricardo Calderini Rosa é servidor de carreira, na função de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e tem passagens por vários cargos no então Ministério do Planejamento, na Secretaria de Aviação Civil, na Casa Civil da Presidência da República e no Ministério da Educação.

Com doutorado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getulio Vargas, o novo secretário é graduado em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) e tem MBA pela London Business School da Universidade de Londres. Segundo o Ministério da Economia, Calderini tem vasta experiência no setor privado, além das ocupações no setor público.

De acordo com a pasta, o novo secretário assumiu o cargo na sexta-feira (28) e dará seguimento às agendas de avaliação e de aperfeiçoamento das políticas públicas, com base em evidências e à agenda de avanço das reformas econômicas, especialmente nas áreas de energia e loterias. Entre os temas atuais debatidos na secretaria, está a regulamentação das apostas esportivas no Brasil.

Calderini substitui Gustavo José de Guimarães e Souza, que pediu exoneração no dia 19. Segundo o Ministério da Economia, o ex-secretário recebeu convite para atuar no Legislativo.

Também no dia 19, pediram exoneração o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert, e o diretor de programa da Secretaria Especial da Receita Federal, Mauro Sergio Bogea Soares. Em dezembro, Heckert teve o nome anunciado para assumir a presidência da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe).