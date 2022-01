Polícia do Rio busca responsáveis pela morte de congolês

Policiais da Delegacia de Homicídios do Rio estão nas ruas, nesta segunda-feira (31), à procura dos responsáveis pela morte do congolês Moise Kabagambe, de 25 anos, assassinado na última terça-feira (25), no quiosque onde trabalhava como atendente, na praia da Barra.

Ele foi espancado por vários homens, após cobrar o pagamento pelos dias trabalhados no quiosque Tropicália, no posto 8 na Barra da Tijuca. Imagens de câmeras de segurança foram obtidas pela polícia que, agora, procura os assassinos de Moise.

“As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Os agentes analisaram imagens de câmeras de segurança e estão, neste momento, em diligências para identificar e prender os autores do crime”, informou a Polícia Civil.

Moise foi sepultado neste domingo (30), no Cemitério de Irajá, sob protesto de amigos e parentes e com música e dança africana. Moïse fugiu de conflitos armados na República Democrática do Congo e estava no Brasil desde 2011.