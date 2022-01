Programa da TV Brasil apresenta perspectivas da ciência para 2022

A primeira edição inédita do Ciência é Tudo neste ano destaca as novidades para o desenvolvimento do setor no país em 2022. A produção da TV Brasil traça um panorama sobre as projeções de avanço para a promoção da ciência e da tecnologia. O programa vai ao ar neste sábado (22), às 9h30.

Os desafios contemplam vários cenários dentro desse campo de conhecimento. Os entrevistados pela equipe da emissora pública fazem uma projeção do que se esperar para os próximos meses. Eles analisam as circunstâncias e revelam as expectativas positivas para a área. A atração ainda indica datas marcantes para as ciências naturais como a astronomia.

O programa reúne informações sobre o progresso dos parques tecnológicos em território nacional. Especialistas analisam a importância do fomento ao empreendedorismo nesses centros localizados em diversas regiões do Brasil. De acordo com os pesquisadores, a inovação e o conhecimento são pilares para a estruturação dos principais negócios científicos e incubadoras no país.

O valor intangível dos institutos de pesquisa é uma das máximas apresentadas nessa edição do Ciência é Tudo. As experiências de sucesso no incremento aos parques tecnológicos são ressaltadas com diversos exemplos em que o estudo de ponta faz a diferença para o desenvolvimento de sistemas nacionais de inovação.

Estudiosos e autoridades comentam os novos paradigmas para o segmento. A produção investiga de que maneira projetos estruturantes podem contribuir para a ampliação do investimento em ciência e tecnologia. Entre os aspectos abordados estão financiamento, recursos, orçamento e fundos para a área. O incentivo a sinergia com obras de infraestrutura pode ajudar a transformar conhecimento em riqueza.

Waldecir de Oliveira mostra ainda curiosidades no programa da TV Brasil que aborda a natureza do vidro, um material descoberto há milênios e que é essencial para a humanidade. Essa substância é tão importante que a Organização das Nações Unidas definiu 2022 como o Ano Internacional do Vidro. Uma reportagem explica as propriedades características dessa combinação de matérias-primas.

Sobre o programa

Desde 2020, o Ciência é Tudo apresenta informações sobre a história da ciência, invenções do ser humano, curiosidades e reflexões sobre o impacto da ciência e da tecnologia no dia a dia das pessoas. Também aborda as novidades sobre investimentos e políticas públicas para fomento científico. O programa é uma parceria da TV Brasil com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Em sua segunda temporada, o programa está mais dinâmico e com novos quadros. O programa segue com a missão de promover divulgação científica e ajudar o telespectador a entender a ciência por trás dos fenômenos cotidianos.

Na primeira temporada, o programa se adaptou às necessidades impostas pela pandemia de covid-19, e abordou diversos temas relacionados ao coronavírus, como as pesquisas para desenvolvimento de vacinas e equipamentos e a busca de tratamento adequado.

A ciência no cotidiano também inspirou episódios sobre biologia, física, química, matemática, engenharia, cinema e astronomia, entre outras áreas. E ainda, uma viagem ao Maranhão mostrou detalhes sobre o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), em operação desde 1989 para lançar foguetes.

#VemVer

A programação de verão da TV Brasil traz novidades para a grade da emissora. Clássico da teledramaturgia, a novela A Escrava Isaura (2004) está em cartaz em um novo horário na faixa nobre, mais cedo, às 20h.

Além do folhetim, o canal apresenta atrações inéditas para públicos de todas as idades. A garotada vai se divertir com o programa de receitas divertidas Tem Criança na Cozinha e as séries infantojuvenis Bugados e D.P.A. - Detetives do Prédio Azul.

Destaques também para produções de dramaturgia como os filmes da coleção da trupe de humoristas Os Trapalhões, a histórica série brasileira Águias de Fogo e o clássico internacional Guerra e Paz. Outra atração é o musical e culinário Canto e Sabor do Brasil. Confira essas e outras atrações na TV, tablet ou celular sintonizados na TV Brasil.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Ciência é Tudo – sábado, dia 22/1, às 9h30, na TV Brasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tv.brasil