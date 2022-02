Sem Censura desta segunda recebe a ministra Damares Alves

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, é a convidada da jornalista Marina Machado no programa Sem Censura desta segunda-feira (31). Ela falará sobre perspectivas das ações sociais desenvolvidas pelo governo federal e investimentos na proteção e garantia de direitos de populações vulneráveis.

Damares também fará balanço das atividades da pasta no enfrentamento à pandemia de covid-19, que coordenou a distribuição de cestas de alimentos para famílias indígenas e quilombolas.

Damares nasceu no Paraná em 1964, mas morou no Nordeste - Bahia e Alagoas - desde os seis anos de idade. É educadora e advogada. Defensora dos direitos humanos, na década de 80 foi uma das fundadoras do Comitê Estadual do Movimento Nacional de Meninas e Meninos de Sergipe, cuja função social é a proteção de crianças em situação de rua. Nessa época, também atuou como defensora dos direitos das mulheres pescadoras e trabalhadoras do campo.

Há mais de 20 anos no Congresso Nacional, é considerada referência no combate à pedofilia e proteção da infância e pelos direitos das crianças com deficiência e vítimas do infanticídio indígena. Desde 2019 está à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Participam desta edição, como debatedores convidados, Gustavo Uribe, da CNN Brasil, e Renata Varandas, da Record.

O programa Sem Censura vai ao ar toda segunda, às 21h, na TV Brasil, logo após a novela A Escrava Isaura

