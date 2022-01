Um fica ferido e seis abandonam casas devido a transbordamento em MG

Uma pessoa ficou ferida devido ao transbordamento do dique de contenção de água na mina Pau Branco, em Nova Lima (MG), na manhã de hoje (8). Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a vítima foi levada ao Hospital João XXIII.

Seis pessoas que moram perto do dique foram removidas preventivamente de suas casas, já que não é possível garantir a integridade da estrutura do dique, mesmo não tendo sido detectada nenhum risco estrutural até o momento. A Agência Nacional de Mineração (ANM) fará um sobrevoo da área para avaliar a situação do reservatório.



Segundo os bombeiros, não houve rompimento do dique, apenas o transbordamento do reservatório, que tem capacidade de 85 mil metros cúbicos, devido ao excesso de chuva. A água com lama acabou invadindo a rodovia BR-040, interditando a via.