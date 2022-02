Governo do Rio comanda mutirão para resgate de animais em Petrópolis

Ao menos 50 animais foram resgatados na cidade de Petrópolis, após as fortes chuvas que atingiram o município desde o último dia 15. A operação foi conduzida pela Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal, em conjunto com o Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD).

Os animais resgatados estão sendo levados para clínicas veterinárias parceiras e, em seguida, para lares temporários, para serem redirecionados, posteriormente, para organizações não governamentais (ONGs) voluntárias que se encarregarão de colocá-los para adoção.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, destacou que os animais também merecem atenção e carinho neste momento. "Estão assustados e longe de quem mais confiam. As equipes acolhem, cuidam, alimentam. É um trabalho muito importante”, comentou Castro.

Mutirão do bem

O secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, afirmou que o trabalho de resgate não vai parar. Ele destacou que o órgão também está encarregado de arrecadar ração e água para os animais. Segundo ele, mais de uma tonelada de ração já foi arrecadada até agora.

A coordenadora de campo, médica veterinária e bombeira civil, Carla Sássi, do GRAD, destacou que o cenário é bem semelhante ao da tragédia de 2011, na região serrana.

“A situação realmente é um cenário de guerra, bem semelhante à que encontramos em 2011. Nosso trabalho é resgatar esses animais atingidos e, principalmente, dar assistência às famílias, para que esses animais não sejam mais uma preocupação nesse momento tão difícil”, afirmou Carla.

Pontos de arrecadação

Em parceria com a ONG Rio Eco Pets, vários pontos de doação foram espalhados pelo Rio de Janeiro, além do ponto central do governo do estado em Petrópolis. Toda doação será destinada para a ONG Dogs Haven que fica localizada em Petrópolis e faz a distribuição local.

Os pontos fixos de coleta na capital são: o Shopping Boulevard: Clubinho do Jujuba, 2° piso; Botafogo Praia Shopping: 1º e 5º pisos; Rio Design Barra: Concierge; Rio Design Leblon: Concierge; Shopping Nova América: Acesso C - em frente à Camicado; e Shopping Nova Iguaçu: próximo ao guichê de estacionamento, 1º piso.

Em Petrópolis, as doações podem ser encaminhadas ao Colégio Estadual Princesa Isabel, situado à Rua General Rondon, s/n – bairro Quitandinha.

Banho e tosa

O secretário Marcelo Queiroz disse que estabeleceu uma parceria com a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para que um caminhão fique à disposição dos moradores para a realização de banho e tosa nos animais atingidos pelas fortes chuvas e também nos animais que tenham sido resgatados ou abandonados.

Segundo o secretário, essa iniciativa é muito importante porque os animais resgatados estão muito sujos. Além disso, a proximidade - com o caminhão na cidade - dá agilidade ao processo e permite o resgate de mais animais.