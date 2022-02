Liesa lança marca do desfile das escolas de samba do grupo especial

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) apresentou hoje (10) a nova marca do desfile das agremiações do grupo especial na Marquês de Sapucaí. É a Rio Carnaval, criada pela Tátil Design para a Liesa. A imagem é inspirada no bailado de uma porta-bandeira e representa a força da comunidade do samba.

O nome adotado dispensa tradução mesmo quando falado em outros idiomas e concretiza um símbolo que traduz a energia da festa, destacando os profissionais do carnaval, responsáveis pela criação e realização da maior festa popular brasileira, indicou o diretor de Marketing da Liga, Gabriel David.

“A Rio Carnaval é uma marca viva e pulsante, que pode se adaptar às cores de todas as Escolas e reagir aos sons se movimentando a cada virada do samba da bateria, representando, assim, o carnaval. Nosso objetivo é mostrar a unidade dos desfiles na Sapucaí, imprimindo neste símbolo toda a magia e encantamento que a avenida proporciona em todos os envolvidos. Além disso, com a marca conseguimos atrair ainda mais os patrocínios, criando oportunidades de investimento na festa, como a criação de uma linha de produtos personalizados”, disse o diretor.

Ícone do carnaval

A Tátil Design montou uma equipe multidisciplinar e ouviu profissionais e amantes do carnaval do Rio, tentando identificar um símbolo que representasse o carnaval de todas as escolas de samba. “Foi quando descobrimos que a bandeira, ou o pavilhão, como os mestres se referem, foi unanimidade, símbolo da origem de tudo”, revelou Alice Gelli, diretora criativa do projeto.

O processo de construção da marca durou cerca de um ano e envolveu entrevistas com ícones do samba como os carnavalescos Rosa Magalhães e Laila; o comentarista Milton Cunha; o sambista Monarco; além de representantes da Liga, entre os quais Helio Motta, vice-presidente, e Elmo dos Santos, diretor de carnaval.

O diretor executivo da Tátil, Fred Gelli, informou que na Cidade do Samba, foram abertas mais experimentações para o processo de construção da marca, visando entender o que estava por trás desse ícone e qual seria a essência da bandeira. “Estudamos o movimento, o rastro que produz e a magia que ela transmite. Criamos uma marca responsiva ao pandeiro, ao repique, ao tamborim. Desenvolvemos uma programação complexa capaz de gerar variações infinitas da identidade, o que também ajudará a dar vida longa para o projeto”, explicou.

Na avaliação do presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, a imagem Rio Carnaval nasce para repercutir para o Brasil e para o mundo a força da ancestralidade, dos ritmos, das cores, das texturas que fazem o carnaval ser a potência cultural amada e vivida por tantas pessoas. “A magia e a emoção ao ver a escola cruzar a passarela do samba, depois de tantos desafios e dificuldades ao longo de quase um ano de trabalho para colocar o desfile de pé, pode ser descrita como um acontecimento sobrenatural e memorável. A explosão de cores, música e alegria que invade a Marquês de Sapucaí é arrepiante, inesquecível”, assegurou Perlingeiro.

Lançamento oficial

O lançamento oficial da marca, que estampará todo o Sambódromo em abril deste ano, quando estão previstos os desfiles do carnaval, ocorrerá nos dias 26 e 27 de fevereiro, na Cidade do Samba, com o carnavalesco e comentarista Milton Cunha como apresentador. O evento terá a participação das 12 Escolas de Samba do grupo especial, que farão um mini desfile, dando uma prévia do que o público vai poder assistir na Marquês de Sapucaí.

Os ingressos já estão no terceiro lote e custam a partir de R$ 35 para um dia e R$ 50 para os dois dias. Eles podem ser comprados no site. Os camarotes já estão esgotados, segundo informou a Liesa, por meio de sua assessoria de imprensa.