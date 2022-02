Nível do Rio Doce sobe e Governador Valadares emite alerta

O nível do Rio Doce voltou a subir hoje (18), alertou a Defesa Civil de Governador Valadares (MG). Segundo boletim do órgão, o rio voltou a subir em razão das chuvas em toda a bacia. Às 9h, o volume registrado na régua do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) era de 2,15m. A previsão da Defesa Civil é que o nível chegue a 2,35m no fim do dia.

Com o aumento do volume do rio, a Defesa Civil lançou um alerta amarelo. Ela orienta a população historicamente afetada pelas cheias a “continuar mantendo as ações preventivas de segurança e a ficar atenta aos canais oficiais de comunicação da prefeitura”. A Defesa Civil também pede que seja acionada pelos moradores pelo número 199, em caso de emergência.

No domingo (13), a prefeitura havia informado que o volume das águas do Rio Doce estava estabilizando com 2,52m na régua do Saae, mas com tendência de queda. Situação que se reverteu com as chuvas que atingiram a região e a bacia do rio.

Na quarta-feira (16), foi liberado o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade para o trabalhadores da cidade de Rio Acima (MG). O município foi afetado por fortes enchentes recentemente. A medida também beneficia moradores de Governador Valadares e Itapitanga.

Cada trabalhador atingido pelas inundações poderá retirar até R$ 6.220. Somente poderão sacar o FGTS os moradores de endereços informados pela Defesa Civil dos municípios à Caixa Econômica Federal e quem não retirou dinheiro da conta no fundo pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

Previsão do tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em todo o estado de Minas a previsão para esta sexta-feira é de céu encoberto com pancadas de chuva, às vezes fortes, com trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Metropolitana, Zona da Mata, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo o Inmet, o predomínio de uma massa de ar instável, quente e úmida sobre o Brasil central deixa o tempo com muitas nuvens e ocorrência de pancadas de chuva em Minas Gerais.

“Há condições de chuva forte, sobretudo, no centro, sudeste e leste do estado. Na capital mineira e Grande Belo Horizonte não se descarta pancadas de chuva de intensidade moderada a forte que podem causar transtornos à população. A temperatura máxima no estado deve atingir 34ºC no norte do estado”, informou o instituto.