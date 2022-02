SP envia helicóptero e bombeiros para auxiliar buscas em Petrópolis

O governo de São Paulo enviou hoje (18) uma equipe para reforçar a ajuda às vítimas das chuvas em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Participarão dos trabalhos de resgate um helicóptero, com piloto e copiloto, dois cães farejadores, quatro bombeiros e uma viatura. O deslizamento ocorrido na última terça-feira deixou 120 mortos.

Nos últimos dias, Petrópolis tem sofrido com as chuvas intensas que provocaram deslizamentos e enchentes. Até o momento foram contabilizadas 120 mortes. Entre as vítimas há, pelo menos, 20 crianças e adolescentes.

As equipes buscam ainda pessoas desaparecidas. Na última lista, divulgada ontem (17), constavam 130 nomes.

Ontem, um novo temporal atingiu Petrópolis e alagou ruas do centro histórico e, em alguns locais as pessoas tiveram que deixar suas casas.