Petrobras registrou lucro líquido de R$ 106 bilhões em 2021

A Petrobras registrou lucro líquido de R$ 31,5 bilhões no quarto trimestre de 2021, o que resultou em um resultado de R$ 106,6 bilhões na soma do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (23), no Relatório de Desempenho Financeiro referente ao último trimestre do ano.

O lucro líquido de 2021 é 14 vezes superior ao alcançado em 2020, que foi de R$ 7,1 bilhões. De acordo com o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, no quarto trimestre de 2021 a estatal alcançou sólidos resultados operacionais e financeiros.

“A Petrobras gerou resultados consistentes no quarto trimestre, mostrando que uma empresa saudável e comprometida com a sociedade é capaz de crescer, investir, gerar empregos, pagar tributos e retornar dinheiro aos seus acionistas, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento do país. Nada disso seria possível para uma empresa endividada sem capacidade de gerar valor. Estes resultados demonstram que a qualidade do nosso trabalho se traduz de maneira inequívoca em riqueza para a sociedade”, disse Silva e Luna.

Segundo o diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Rodrigo Araujo Alves, tanto pela perspectiva operacional e econômico‐financeira quanto pela estratégica, há hoje uma companhia muito mais sólida e resiliente, capaz de evidenciar que a gestão racional e eficiente gera valor para a sociedade e para os acionistas.

“Vale ressaltar que, além dos dividendos, recolhemos no ano de 2021 mais de R$ 200 bilhões em tributos, totalizando cerca de R$ 230 bilhões em retorno para a sociedade, sem considerar os dividendos adicionais aprovados na data de hoje”, destacou Alves.

Entre outros pontos do relatório, está a melhora da companhia na agência internacional de avaliação de crédito Moody’s, em 1 nível, de Ba2 para Ba1, com perspectiva estável, e elevação do rating intrínseco da companhia em 1 nível, de ba2 para ba1.

Outro ponto ressaltado foi a entrada de caixa com venda de ativos de US$ 4,8 bilhões em 2021, incluindo a conclusão da venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), localizada em São Francisco do Conde, na Bahia, que representa cerca de 13% da capacidade de refino do Brasil, pelo valor de US$ 1,8 bilhão, e conclusão da oferta das ações da Petrobras Distribuidora no valor de US$ 2,2 bilhões.

O relatório completo pode ser acessado na página da Petrobras. Confira.