Rodoviárias e aeroportos esperam mais passageiros durante o carnaval

O feriado prolongado de carnaval deve gerar movimentação significativa nas estradas e aeroportos de todo país a partir deste sábado (25). Apesar de estados e municípios terem proibido festas e desfiles de blocos carnavalescos por causa da pandemia de covid-19, concessionárias de rodovias preveem aumento da movimentação de passageiros até a Quarta-Feira de Cinzas (2).

Os aeroportos da Rede Infraero esperam receber cerca de 788 mil passageiros no período do carnavalesco, que começou nesta sexta-feira (25) e vai a próxima quinta-feira (3). A expectativa é que o volume de passageiros seja 45% maior que o movimento do ano passado, quando mais de 540 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa.

Segundo a Infraero, estão previstos cerca de 6 mil pousos e decolagens no período. A projeção é 35% superior ao fluxo de 2021. O maior número de embarques e desembarques é esperado para esta sexta-feira e para a quarta-feira.

De acordo com a Infraero, mais de 260 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o que representa aumento de mais de 70% em relação a 2021. O Santos Dumont, no Rio de Janeiro, terá aumento de 30%, com 160 mil passageiros.

A GRU Airport, que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, espera mais de meio milhão de pessoas em voos domésticos e internacionais no período carnavalesco. No Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, espera-se crescimento significativo no número de passageiros na comparação com o volume do ano passado. A expectativa é de quase 160% de aumento.

Estradas

Em São Paulo, as rodoviárias do Tietê, da Barra Funda e do Jabaquara devem receber mais de 370 mil passageiros. Na Rodoviária do Rio de Janeiro, a previsão é que 60 mil pessoas cheguem ou deixem a cidade – número 70% superior ao do ano passado.

Na Rodoviária Interestadual de Brasília, a concessionária Novo Terminal espera o embarque ou desembarque de mais de 36 mil pessoas.

Fiscalização nas estradas

Nesta sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou a Operação Carnaval 2022, com fiscalização e o policiamento mais intensos nas rodovias federais até as 23h59 da Quarta-Feira de Cinzas.

A corporação informou ter ampliado o efetivo policial em serviço e intensificado as rondas ostensivas, principalmente durante os horários de maior movimento e em locais que, devido à maior incidência de acidentes ou de cometimento de infrações de trânsito, são considerados críticos.

De acordo com a PRF, no carnaval de 2019, foram registrados 126 acidentes nas rodovias federais provocados por motoristas que beberam ante de dirigir. Em 2020, o registro subiu para 141.

Também em 2019, a PRF retirou das rodovias federais 2.068 infratores que dirigiam embriagados ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Em 2020, o número subiu para 3.398. Os registros de 2021 não foram usados nesse balanço da PRF, considerado atípico em virtude da pandemia.

*Com informações de Victor Ribeiro, da Rádio Nacional