Após falhas em duas linhas, trens voltam a circular em São Paulo

A circulação de trens nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, na cidade de São Paulo, foi normalizada depois da interrupção causada no início da manhã. Segundo a ViaMobilidade, responsável pela administração dos trilhos, na Linha 8-Diamante os trens circularam por via única, ocasionando velocidade reduzida e maior intervalo no trecho. A falha ocorreu das 4h às 7h, devido a um problema na rede aérea entre as estações Jandira e Barueri.

Na Linha 9-Esmeralda, a interrupção ocorreu devido a um princípio de incêndio em cabos externos que cruzam as vias na região das estações Santo Amaro e João Dias, parando a circulação no trecho entre Santo Amaro e Granja Julieta, entre 6h e 8h05.

De acordo com a ViaMobilidade, o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), que conta com o uso de ônibus, foi acionado para atender aos passageiros e foi cancelado às 8h15.

As linhas fazem parte do sistema de transporte sobre trilhos que era de responsabilidade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e passou a ser administrada pela ViaMobilidade em janeiro deste ano.