Em São Paulo, CET libera Marginal Tietê na tarde de hoje

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai realizar a operação de liberação total da pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, entre as ruas Cenno Sbrighi e Visconde de Nanique, na zona Norte da capital, seguindo a solicitação da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos, a partir das 17h de hoje (25).

O trecho ainda está interditado por causa de um acidente na obra da linha 6-Laranja do Metrô no início de fevereiro. As máquinas estão trabalhando para retirar as pedras que foram colocadas depois do problema para conter o vazamento de água no poço de ventilação onde houve o acidente. Um túnel de esgoto da Sabesp se rompeu e inundou todo o conteúdo interno da tubulação.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.