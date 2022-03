Inscrições para concurso da Eletronuclear ficam abertas até dia 21

As inscrições para o concurso público da Eletronuclear estão abertas até o próximo dia 21 e poderão ser feitas no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame. A taxa de inscrição tem valor de R$ 100 para cargos de nível médio operacional e de R$ 150 para cargos de nível superior. O concurso vai ofertar vagas para contratação e também para formação de cadastro de reserva sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A ideia é complementar o quadro de pessoal da companhia, considerando a demanda de mão de obra necessária para a conclusão da Usina Angra 3, localizada em Angra dos Reis, cujas obras serão retomadas em breve. Há vagas reservadas para pessoas com deficiência e para aquelas que se declararem pretas ou pardas.

Os candidatos aprovados e classificados no concurso poderão ser convocados ao longo da validade do edital (dois anos), prorrogável uma única vez por igual período, dentro das necessidades da Eletronuclear, para trabalhar nas unidades da empresa em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, no Rio de Janeiro ou em quaisquer localidades onde a companhia venha a ter representação.

Salários

Os salários variam entre R$ 3.653,06 e R$ 7.382,28, além de benefícios, conforme o cargo a ser ocupado. O processo seletivo será composto de uma prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos, prevista para ser aplicada no dia 15 de maio. O cargo de especialista em segurança de área protegida de nuclear terá uma etapa adicional de capacitação física, de caráter eliminatório.

A Eletronuclear recomenda que os interessados leiam com atenção o edital e os seus respectivos anexos. Mais informações podem ser obtidas junto à Cesgranrio por e-mail. Os cargos profissisonais de nível médio operacional requeridos no edital são especialistas em proteção radiológica e em segurança de área protegida de nuclear; técnicos de segurança do trabalho, eletricista, em construção civil, em eletromecânica, em eletrônica, em eletrotécnica, em mecânica, em meio ambiente e em química.

Para os cargos de nível superior são requisitados administrador, advogado, analista de comunicação social, analista em proteção radiológica, analista de sistemas (aplicações e segurança de tecnologia da informação e comunicação – TIC), analista de sistemas (gestão e governança de TIC), arquivista, assistente social, biólogo, contador, designer, economista; engenheiro ambiental, engenheiro auditor, engenheiro civil, engenheiro de análise probabilística de segurança, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de telecomunicações, engenheiro de treinamento, engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico A e B, engenheiro metalúrgico, engenheiro nuclear, engenheiro químico, físico A e B, pedagogo, químico.

Resultados

A Eletronuclear esclareceu que, em razão da pandemia da covid-19, as datas previstas no edital podem sofrer alteração, dependendo da evolução da situação sanitária e dos decretos reguladores nos municípios onde serão realizadas as provas. A recomendação da empresa é que os candidatos fiquem atentos às comunicações no site da organizadora do concurso. Os resultados finais deverão ser divulgados no dia 30 de junho. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) no último dia 25.