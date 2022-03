Janete Dornellas é a convidada do Sem Censura desta segunda

O Sem Censura desta segunda (14) recebe a cantora lírica Janette Dornellas. No programa da TV Brasil, a convidada conversa com a jornalista e mediadora Marina Machado sobre a música clássica, sua trajetória e as perspectivas da retomada do setor cultural após o período de isolamento provocado pela pandemia de covid-19 em todo o mundo.

Nascida em Leopoldina, Minas Gerais, Dornellas subiu aos palcos pela primeira vez na Casa de Cultura de Vitória da Conquista (BA), aos 11 anos. Iniciou carreira musical nos anos 1980, e atua como cantora de vários ritmos, do lírico ao pop rock.

Com seis discos gravados, a artista tem se apresentado nos grandes teatros brasileiros, à frente de diversas produções de ópera. Também atua como produtora artística, executiva e diretora cênica. É doutora pela Universidade de Brasília (UnB), com tese sobre a história da ópera no Distrito Federal.

Fundou e dirige a Casa da Cultura Brasília, um espaço alternativo para as artes no Distrito Federal. É professora de canto lírico e popular e também de canto erudito da Escola de Música de Brasília. Atualmente, é presidente do Instituto Cultural Janette Dornellas.

Participam como debatedoras convidadas a cantora Márcia Taiul e a jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) Ana Gabriela Sales. No bate-papo, a artista fala sobre sua eclética carreira musical, que vai desde parceria com a cantora Cássia Eller às apresentações de espetáculos de ópera.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura

Sem Censura – Janette Dornellas

Segunda-feira (14), às 21h, na TV Brasil

