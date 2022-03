Rádio MEC leva ao ar maratona em homenagem aos 290 anos de Haydn

Na próxima quinta-feira (31), a Rádio MEC FM celebra a obra de Franz Joseph Haydn, um dos mais importantes compositores do classicismo vienense. Além de conteúdos temáticos ao longo da programação, a Maratona Haydn 290 anos inclui o lançamento da playlist 'Haydn Essencial' no Spotify e gravações do acervo da emissora pública com músicas do compositor em uma nova lista no canal da MEC no YouTube.

Logo pela manhã, às 6h, o programa Áurea Música exibe as primeiras composições de Haydn e sua produção sacra. Em seguida, às 8h, o ouvinte poderá conferir um panorama das principais composições do artista, no Manhã MEC FM.

Ao meio-dia, o Concerto MEC revela porque Haydn foi apelidado de “pai das sinfonias”. Com duração de uma hora, sem intervalos, o programa também toca as mais famosas composições sinfônicas do músico. As sinfonias possuem um padrão de quatro movimentos: o primeiro de andamento rápido (podendo ou não ter uma introdução lenta), o segundo lento, o terceiro geralmente um minueto ou scherzo, e o quarto e último movimento (finale) com características semelhantes a do primeiro, com andamento rápido.

Durante o Clássicos do Ouvinte, às 13h, a emissora leva ao ar uma seleção musical com as obras de Haydn mais pedidas pelo público. E às 14h, o programa Grandes Clássicos apresenta as músicas mais importantes do repertório deste expoente do período clássico.

Franz Joseph Haydn nasceu em 1732 na cidade austríaca de Rohrau e, ao lado de Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven, personifica o chamado "classicismo vienense". É considerado um dos autores mais importantes e influentes da história da música erudita ocidental com uma carreira que abarcou desde o fim do Barroco ao início do Romantismo.

Considerado o pai da sinfonia clássica e do quarteto de cordas, Haydn escreveu muitas sonatas para piano, trios, divertimentos e missas, base do estilo clássico de composição erudita. Também criou músicas de câmara, óperas e concertos, sendo o maior influenciador do estilo da época.

Sobre a emissora

Reconhecida pelos amantes da música, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música erudita. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A qualidade na curadoria dos conteúdos é um dos diferenciais da Rádio MEC. Para encantar a audiência, o espectador tem a sua disposição a oportunidade para escolher coletâneas de clássicos e conhecer programas marcantes com o ritmo e a vibração contagiantes que marcam as atrações da estação.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação e interagir por meio das redes sociais. Também é possível mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo número (21) 99710-0537.

