SP: mutirão oferece apoio jurídico para pessoas em situação de rua 

Instituições públicas federais, estaduais e municipais, em parceria com organizações da sociedade civil, fazem hoje (15) um mutirão para oferecer serviços a pessoas em situação vulnerável na Praça da Sé, centro da capital paulista. Será oferecida assistência jurídica, atendimento em saúde e emissão de documentos. A ação também ocorre amanhã (16) e na quinta-feira (17), das 10h às 15h.

Entre as instituições presentes estão as defensorias públicas, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Ministério Público Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), a Cruz Vermelha, a prefeitura de São Paulo e o governo estadual.

Serão atualizados e feitos cadastros em programas sociais e requerimento de benefícios do INSS. As pessoas também poderão fazer testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, se vacinar contra a covid-19, além de receber orientações sobre diabetes, tuberculose, álcool e drogas e saúde bucal. Haverá ainda a disponibilidade de corte de cabelo e maquiagem.

O foco é atender pessoas em situação de rua. Segundo o último censo da prefeitura, há 31,8 mil pessoas que dormem nas calçadas ou nos abrigos da capital paulista.