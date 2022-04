Aeronaves da Gol e da Azul colidem no Aeroporto de Viracopos

Duas aeronaves, uma da companhia aérea Gol e outra da Azul, colidiram na noite de ontem (29) no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.

A aeronave da Azul estava estacionada no pátio, vazia, quando a aeronave da Gol, proveniente do Rio de Janeiro e com passageiros a bordo, pousou. Enquanto a aeronave da Gol fazia o taxiamento, os dois aviões se chocaram.

Segundo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, que administra o aeroporto, não houve feridos. “A colisão ocorreu às 21h29 do dia 29 de abril quando a aeronave da Gol com 56 passageiros (Boeing 737-800 procedente do Aeroporto Santos Dumont - RJ) havia acabado de pousar. A aeronave fazia o taxiamento para se deslocar para o estacionamento, quando se chocou com a parte traseira da aeronave Embraer 195, da Azul, sem passageiros e estacionada no pátio”, informou a concessionária.

A Azul informou que o acidente ocorreu durante o procedimento de táxi e que a aeronave da Gol atingiu, acidentalmente, a parte traseira da fuselagem de um de seus aviões. A companhia disse que não houve feridos e que sua aeronave estava vazia e parada, em pernoite. O avião já foi colocado para reparo.

Já a Gol informou que, durante o procedimento de táxi do voo, a ponta de asa de sua aeronave atingiu parcialmente a ponta da cauda de um avião da Azul. “Os passageiros da Gol desembarcaram em segurança e a aeronave foi disponibilizada para engenharia e manutenção para avaliação e reparo”, disse a empresa, em nota.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) do Comando da Aeronáutica foi acionado para apurar as causas do acidente.