Chuvas desalojam famílias e bloqueiam estradas em Ubatuba

Na manhã de hoje (4), as 12 famílias que estavam desabrigadas devido às fortes chuvas que atingem Ubatuba, no litoral paulista, desde a noite de quinta-feira (31), foram alojadas na Escola Municipal Padre José de Anchieta.

Os deslizamentos de terra atingiram as estradas na região, prejudicando o tráfego. Na tarde de ontem (3), a Defesa Civil estadual usou um helicóptero da Polícia Militar para levar mantimentos para as comunidades do Camburi e Picinguaba, que ficaram isoladas com o bloqueio das estradas.

Bloqueios

Na Rodovia Rio-Santos, houve deslizamentos e queda de rochas e árvores em diversos pontos. Segundo a prefeitura de Ubatuba, o asfalto chegou a se romper em um trecho. Em nove pontos da via o tráfego ainda enfrenta restrições.

Na manhã de hoje, a Rodovia Oswaldo Cruz permanecia interditada devido a queda de barreiras e árvores. O asfalto da via também apresenta grande quantidade de trincas.