Hoje é Dia: datas que celebram dança e jazz são destaques

A última semana de abril de 2022 é, sem dúvida, uma semana "musical". Além de ser marcada pela memória de diversos artistas célebres, duas datas mexem com os fãs da dança e das canções.

O dia 29 de abril é marcado pelo Dia Internacional da Dança. A data foi criada em homenagem ao nascimento do mestre francês Jean-Georges Noverre, bailarino e professor de balé. Para quem quer saber mais sobre o universo da dança - especialmente a dança de salão -, está disponível na TV Brasil Play a temporada completa do programa Em Dança. Cada episódio aborda um estilo de dança - zouk, salsa, bolero, samba de gafieira, bachata, lambada, tango, west coast swing, sertanejo, forró, kizomba e soltinho (foxtrot). Especialistas de cada estilo explicam as principais características e trazem curiosidades daquela dança, além de dar dicas para quem dar dar os primeiros passos. Assista ao primeiro episódio da série:

O dia 30 também tem uma data “mundial”. Trata-se do Dia Internacional do Jazz, promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) a partir da iniciativa do pianista norte-americano Herbie Hancock. A data já foi lembrada em algumas oportunidades pelas Rádios EBC: em 2018, o Jazz Livre! fez um especial sobre a data. Ouça na íntegra:

E a programação das Rádios EBC também traz dois programas dedicados ao gênero: o Jazz Brasil, da Rádio Nacional FM, e o Jazz Livre!, da Rádio MEC (confira os episódios nas páginas dos programas). E, para entender melhor a história do jazz, ouça o especial do programa Na Trilha da História, da Rádio Nacional FM, sobre as origens do jazz, e assista o episódio 100 anos de Jazz: o Improviso mais Longo da Historia, do Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, que foi ao ar em 2017:

Falando em música, o que não faltam nesta semana são datas em homenagem a compositores e intérpretes. Neste dia 24, a cantora e atriz norte-americana Barbra Streisand completa 80 anos. Ela já foi homenageada por programas das Rádios EBC, como o Claquete e Momento Três. Neste episódio do Claquete, ouça trilhas sonoras de cinema cantadas pela múltipla artista:

Na segunda-feira (25), serão lembrados o nascimento do cantor Agostinho dos Santos (90 anos), a morte da cantora Carmen Costa (15 anos) e o nascimento de Ella Fitzgerald - um dos maiores nomes da história do jazz -, que completaria 105 anos se viva fosse. Ella foi, no ano passado, tema do Jazz Livre!:

“Fora da música”, a semana ainda é marcada pelos 40 anos de morte de Sérgio Buarque de Holanda (dia 24), Dia Nacional da Empregada Doméstica e Dia Mundial do Design Gráfico (ambos no dia 27) e o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho (dia 28). Outra data relevante da semana é a do Dia Mundial da Malária, lembrado no dia 25 de abril. A malária é uma das doenças parasitárias mais antigas do mundo, e é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma doença negligenciada. No mês passado, o Caminhos da Reportagem exibiu reportagem sobre a malária no Brasil. Assista:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: