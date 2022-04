Petrobras abre 734 vagas para Programa Jovem Aprendiz

A partir de segunda-feira (18), jovens entre 14 e 22 anos de idade podem se candidatar a uma das 734 vagas abertas para o Programa Petrobras Jovem Aprendiz. As oportunidades são para receber aulas de capacitação e desenvolver prática profissional no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), além de fazer visitas técnicas às instalações da Petrobras.

Serão selecionados jovens para cursos profissionalizantes em áreas como logística, administração, elétrica, tecnologia da informação, linha de produção, programação web, hidráulica, tubulação predial e mecânica, entre outras, de acordo com a localidade.

A jornada de aprendizagem é de 4 horas diárias, de segunda-feira a sexta-feira, por um período de 20 meses. Os aprovados recebem um salário mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a possibilidade de adesão à assistência previdenciária da Petrobras (Petros). O registro do contrato de aprendizagem na Carteira de Trabalho é feito pela Petrobras.

As vagas desse terceiro ciclo do programa estão distribuídas entre 15 estados. As cidades contempladas são Maceió, Manaus, Salvador, Alagoinhas (BA), Fortaleza, Gama (DF), Vitória, Juiz de Fora, Três Lagoas (MS), Ipojuca (PE), Campo Largo (PR), Rio de Janeiro, Macaé (RJ), Duque de Caxias (RJ), São Gonçalo (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Natal (RN), Canoas (RS), Aracaju, São Paulo, Paulínia (SP), Mauá (SP), Cubatão (SP), Santos e São José dos Campos (SP).

É preciso comprovar matrícula e frequência escolar ou a conclusão do ensino médio. Há vagas reservadas para pessoas com deficiência, para adolescentes egressos do trabalho infantil e para adolescentes em situação de acolhimento institucional. As inscrições ficarão abertas de 18 a 22 de abril. O edital de seleção está disponível no link do programa.

A figura do Jovem Aprendiz foi criada pela Lei 10.097/2000 e tem como objetivo promover a inclusão social de jovens por meio de qualificação profissional, inserir os jovens no mundo do trabalho e combater a evasão escolar e o trabalho infantil.