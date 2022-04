Repórter Brasil Tarde ganha nova apresentadora

O Repórter Brasil Tarde está de cara nova a partir desta segunda-feira (4). A jornalista Eliane Benício passa a apresentar a edição vespertina do telejornal de rede da TV Brasil, que vai ao ar de segunda a sexta, às 12h15, com 45 minutos de duração.

Além de apresentadora, a jornalista carioca já atuou como repórter, produtora e editora. Entre as grandes coberturas da qual participou durante sua trajetória estão os Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012.

Eliane Benício vai integrar a equipe de jornalismo da TV Brasil do Rio de Janeiro, de onde é ancorado o Repórter Brasil Tarde. Além do time carioca, o telejornal conta com a estrutura da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em Brasília e São Paulo e com emissoras parceiras em vários estados do país.

Com linguagem leve e informal, o programa reúne as principais notícias do dia por meio de cobertura dinâmica, priorizando links ao vivo de repórteres das três praças. A atração combina reportagens e entrevistas com temas atuais, notícias de várias partes do Brasil e destaques do noticiário internacional, além de análises de economia, que contribuem para o melhor entendimento do público sobre questões essenciais no cotidiano.

Conteúdos de esportes olímpicos e paralímpicos também estão entre as pautas, com a participação de comentaristas do canal para analisar as rodadas das principais competições. O Repórter Brasil Tarde oferece ainda tradução simultânea em Libras, iniciativa que foi incorporada aos telejornais da TV Brasil em março de 2018.

Jornalismo diário

Além do Repórter Brasil Tarde, a grade da TV Brasil contempla outros programas jornalísticos diários, para deixar o público informado.

De segunda a sexta, às 7h30 vai ao ar o Repórter Nacional e, em seguida, às 8h, o Brasil em Dia.

De segunda a sábado, a partir de 4 de abril, os telejornais locais ganham as telinhas da emissora pública às 12h, com 15 minutos de duração. Na faixa noturna, às 19h, o Repórter Brasil Noite faz a cobertura dos principais acontecimentos do dia no país e no mundo.

No universo esportivo, o Stadium vai ao ar de segunda a sexta, às 19h40, com pautas sobre esportes de todas as modalidades, dos radicais aos de aventura, passando pelos olímpicos e paralímpicos.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Repórter Brasil Tarde – de segunda a sexta, ao vivo, às 12h15, na TV Brasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tv.brasil