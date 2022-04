TV Brasil Animada é a diversão das crianças pela manhã

A criançada se diverte com a TV Brasil Animada, de segunda a sexta, de 08h15 a 12h, na telinha da TV Brasil. A sessão apresenta uma programação especialmente pensada para a garotada: livre de publicidade e recheada de conteúdo infantil educativo, inclusivo e focado na diversidade e na cidadania brasileira.

Os adolescentes podem curtir seriados no início da tarde, também de segunda a sexta, às 13h, com as séries de sucesso Detetives do Prédio Azul e Bugados.

Na TV Brasil Animada, os pequenos curtem várias atrações como O Show Da Luna, Charlie, O Entrevistador De Coisas, SOS Fada Manu, Poderoso Mike, Nina Perguntadeira. Além dos desenhos, eles aprendem dotes culinários no programa Tem Criança na Cozinha.

Aos fins de semana, a turma ainda pode acompanhar as produções infantis aos sábados, entre 09h30 e 11h com mais Detetives do Prédio Azul e Valentins.

Referência de conteúdo na televisão aberta, a emissora pública é uma das principais janelas para animações nacionais e conteúdos voltados a esse público. São mais de quatro horas diárias de conteúdo na grade de programação da TV Brasil, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Para assistir a programação da TV Brasil Animada no Rio de Janeiro e Distrito Federal, sintonize o canal 2.1, e em São Paulo, o canal 1.1, todos em sinal digital.

Saiba como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Assista também aos desenhos e séries da TV Brasil Animada a qualquer momento pelo aplicativo TV Brasil Play. O aplicativo (app) pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS.

#VemBrincar

Confira as animações em cartaz:

Bubu e as Corujinhas

SOS Fada Manu

Os Vizinhos Piratas

Nina Perguntadeira

Charlie, o entrevistador de coisas

A Mirette Investiga

Gemini 8

Angelo Rules

Meu Cavaleiro e Eu

Poderoso Mike

Eu sou um gênio

As regras de Ângelo

O Show da Luna

Meu irmão nerd

Serviço – TV Brasil Animada

Segunda a sexta - 08h15 a 12h15

Para assistir a programação da TV Brasil Animada no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, sintonize o canal 2.1 em sinal digital, e em São Paulo, o canal 1.1.

Saiba como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.