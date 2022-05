Casa Ema Klabin e Museu de Arte Sacra realizam visitas integradas

Como parte da programação da Semana Nacional de Museus, a Casa Museu Ema Klabin e o Museu de Arte Sacra de São Paulo realizam visitas educativas para conhecer as duas instituições no sábado (21) e no domingo (22). As atividades acontecem às 14h30 e podem ser agendadas por formulários virtuais.

A Casa Ema Klabin reúne o acervo da colecionadora, falecida em 1994. As peças compõe um conjunto heterogêneo, com utensílios domésticos, mobiliários, itens de vestuário e obras artísticas de diversas épocas e partes do mundo, são exibidas na sede da instituição - uma casa de 900 metros quadrados construída na década de 1950 especialmente para abrigar a coleção. O imóvel fica no Jardim Europa, zona oeste paulistana, em frente ao Museu Brasileiro da Escultura e ao Museu da Imagem e do Som.

O Museu de Arte Sacra fica em uma ala do Mosteiro de Nossa Senhora da Imaculada Conceição da Luz, na região central da capital paulista. O acervo começou a ser constituído em 1907, por Dom Duarte Leopoldo e Silva, primeiro arcebispo de São Paulo, que recolheu imagens sacras de igrejas e pequenas capelas que eram demolidas à época. Na década de 1970, quando foi firmado um convênio com o governo do estado, a coleção foi significativamente ampliada.

A visita pretende mostrar quais são as relações possíveis entre os acervos de instituições construídas de maneira tão diferente.

A Semana Nacional de Museus é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que chega neste ano a 20ª edição com o tema O Poder dos Museus. A proposta é mobilizar os museus do país em uma programação especial, com exposições específicas, seminários e palestras.