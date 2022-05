Defesa Civil emite alerta para ventos e ressaca no litoral paulista

A Defesa Civil Estadual de São Paulo emitiu hoje (16) um alerta para ventos fortes que devem atingir todo o litoral do estado a partir desta noite. Segundo o órgão, o fenômeno pode se estender até a próxima quarta-feira (18). As rajadas, com velocidades entre 62 e 88 quilômetros por hora, podem provocar ressaca no mar, com ondas de até três metros de altura.

A frente fria que está chegando ao país deve derrubar as temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além dos ventos fortes, deverá ocorrer geada e até neve nos locais mais frios.

Capital paulista

Na capital paulista, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) prevê que a massa de ar polar derrube as temperaturas a partir de amanhã (17). Segundo o órgão municipal, o frio mais intenso deve ocorrer entre quarta-feira (18) e sexta-feira (20). Nestes dias, as temperaturas mínimas das madrugadas podem chegar a 6º graus Celsius (C). Para amanhã, a previsão é de mínima de 10º C e máxima de 18º, durante o dia.

Os fortes ventos podem, segundo o CGE, diminuir ainda mais a sensação térmica.