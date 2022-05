Frio leva para abrigos 797 pessoas em São Paulo

A Operação Baixas Temperaturas, da prefeitura de São Paulo, acolheu 797 pessoas em situação de rua desde a madrugada da última quinta-feira (5) até domingo (8). Recusaram a assistência no período 98 pessoas. Somente na madrugada de sábado (7) para domingo (8) foram feitos 152 encaminhamentos para abrigos.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), na noite de sábado a temperatura média na cidade ficou em torno de 16ºC. No entanto, a sensação térmica chegava a 4ºC em algumas localidades.

Para a noite de hoje (9), o CGE prevê que a temperatura mínima possa chegar a 13ºC. De acordo com o órgão municipal, até pelo menos quarta-feira (11), as madrugadas devem ser frias. Durante o dia, com sol, as temperaturas máximas devem ficar em torno de 23º e 24ºC.

A população pode solicitar a presença dos agentes municipais para atender pessoas que estejam em aparente dificuldade durante os dias frios pela central de atendimento, ligando para o número 156.

É necessário informar o endereço aproximado da pessoa e características que permitam a identificação. A solicitação pode ser feita de forma anônima e o serviço funciona 24 horas por dia.