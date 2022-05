Espaços culturais de SP integram a 20ª Semana Nacional de Museus

Até o dia 22 de maio, uma série de instituições e equipamentos culturais de São Paulo vão apresentar uma programação especial para celebrar o Dia Internacional dos Museus, comemorado hoje (18). A agenda faz parte da 20ª edição da Semana Nacional de Museus.

Com o tema O Poder dos Museus, a edição deste ano incluirá eventos presenciais e online em todo o estado paulista. Além de exposições, a programação pretende promover uma série de atividades como debates, festivais, cursos e oficinas.

Entre os destaques da programação na capital está um curso de artes e performance LGBTQIA+ na Casa Mário de Andrade, que acontece na noite de hoje (18), com inscrições que podem ser feitas pelo site da instituição.

Amanhã (19), a Casa das Rosas promove uma oficina presencial sobre o processo de criação de poemas, que será aplicada por Reynaldo Damazio.

Já o Museu da Imigração vai permitir, até domingo (22), que os seus visitantes tenham acesso a cartões-postais com fotos da exposição temporária Mulheres em Movimento. O mesmo museu também promoverá o jogo 22 fatos sobre 1922, uma brincadeira sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna.

O Museu do Futebol vai oferecer três jogos lúdicos para os visitantes do espaço. As atividades acontecem no final de semana. O Catavento, por sua vez, irá publicar quatro vídeos contando histórias de pessoas que tiveram suas vidas impactadas pelo museu.

No litoral paulista, o Museu do Café de Santos promove uma mostra de vídeo-cartas chamada Las Mujeres Cambian Los Museos.

A programação completa da semana nos espaços culturais do governo paulista pode ser acessada pela internet.

Pandemia

Entre os anos de 2011 e 2021, os museus de São Paulo que pertencem à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado receberam 32 milhões de visitantes. Só em 2019, antes da pandemia, 4 milhões de pessoas estiveram nesses locais. Com a chegada do novo coronavírus ao Brasil, os passeios presenciais diminuíram e a visitação chegou a 1,4 milhão de pessoas em 2021.

Neste período, o museu mais visitado no estado foi o Catavento, que chegou a receber 5,7 milhões de pessoas entre os anos de 2011 e 2021. Em seguida aparece a Pinacoteca, com 4 milhões, seguido pelo Museu do Café, em Santos (3,4 milhões) e o Museu do Futebol (3,2 milhões).

O governo de São Paulo possui 21 museus em atividade, sendo 17 deles localizados na capital paulista. Outros dois deverão ser inaugurados ainda neste ano.