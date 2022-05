Exposição mostra olhar de embaixadores sobre Brasília

A exposição Viver Brasília: Uma Perspectiva Internacional, que está em cartaz no Museu de Arte de Brasília (MAB), traz imagens feitas por embaixadores que residem na capital federal mostrando o olhar da cidade a partir de diferentes culturas. A iniciativa é promovida pelo Escritório de Assuntos Internacionais (EAI), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal (Secec).

O projeto da exposição começou com um passeio feito em outubro de 2021 com a participação de dez diplomatas por monumentos e pontos históricos de Brasília em que que eles registraram os detalhes que mais lhes chamaram a atenção.

A exposição pode ser visitada gratuitamente no MAB durante toda a semana das 10h às 19h, com exceção das terças-feiras, quando o museu é fechado.

