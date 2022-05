PF investigará morte de homem após abordagem da PRF no Sergipe

A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito para investigar a morte de Genivaldo de Jesus Santos, ocorrida no Sergipe, após abordagem feita por policiais rodoviários federais na BR-101. O fato ocorreu ontem (25) no município de Umbaúba, localizado no sul do estado.

Imagens veiculadas na internet mostram a vítima presa dentro de uma viatura esfumaçada. As suspeitas são de que a fumaça era um gás disparado pelos policiais, o que teria resultado na morte de Genivaldo por asfixia.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML) de Sergipe, foi realizada a necrópsia, e o material coletado foi encaminhado ao Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF) para elucidar a causa imediata da morte. Mas foi identificado de forma preliminar que a vítima teve como causa da morte insuficiência aguda secundária a asfixia.

Conforme o IML, a asfixia mecânica é quando ocorre alguma obstrução ao fluxo de ar entre o meio externo e os pulmões. "Essa obstrução pode se dar através de diversos fatores e nesse primeiro momento não foi possível estabelecer a causa imediata da asfixia, nem como ela ocorreu", diz nota do instituto. Após a conclusão, os laudos serão encaminhados à PF.

Em nota, a Polícia Federal informa que vai investigar “as circunstâncias da morte” e que diligências já foram iniciadas para esclarecer “o mais breve possível” o ocorrido.

A Agência Brasil entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal e aguarda retorno.