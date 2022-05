Série de TV vai mostrar atrativos turísticos da Via Liberdade

A maior rota turística do Brasil vai ser o tema de uma série de televisão que está sendo produzida pela Rede Minas, em parceria com a TV Brasil. O programa Rotas da Liberdade terá 13 episódios e vai mostrar alguns dos principais atrativos da Via Liberdade, uma rota turística recém-inaugurada que percorre a BR-040, rodovia que liga o Rio de Janeiro a Brasília.

A maior parte da Via Liberdade está no estado de Minas Gerais, e, por isso, o programa está sendo produzido pela Empresa Mineira de Comunicação. A EBC e a TV Brasil também vão produzir episódios com os atrativos turísticos localizados no Rio de Janeiro, em Goiás e no Distrito Federal.

O diretor de Conteúdo e Programação da Empresa Mineira de Comunicação, Ike Yagelovic, destacou que o programa Rotas da Liberdade vai ser inspirado no bicentenário da Independência do Brasil.

"Como primeiro episódio, nós já estamos gravando o piloto, vai ser na cidade de Ouro Preto, um dos berços da luta pela liberdade no país. A gente vai trabalhar também alguns distritos de Ouro Preto, uma vila histórica como São Bartolomeu que tem fabricação de doces caseiros e a própria cidade que tem as suas minas."

A Via Liberdade, que é a grande estrela do programa, oferece aos turistas a oportunidade de conhecer desde municípios históricos, como Ouro Preto e Congonhas; até cidades marcadas pela arquitetura moderna, como Pampulha e Brasília. A paisagem natural oferece os mais diversos passeios e aventuras em cenários como o Rio São Francisco e a Serra do Espinhaço.

O decreto da Rota Via Liberdade foi assinado no fim de abril, em Belo Horizonte. Na ocasião, o secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, ressaltou que essa iniciativa vai dar um destaque ainda maior às atividades turísticas no interior do Brasil.

"A concentração de cidades no litoral permanece também no turismo. O Brasil se mostra para fora como um país de praia e sol. Quando nós lançamos uma via de aventura, natureza e turismo cultural, nós queremos dizer para o Brasil e para o mundo: nós temos história, cultura, gastronomia, nós temos um interior pulsante que é a própria vida e significado do país na sua forma mais ampla."

O programa Rotas da Liberdade, com os atrativos do roteiro turístico, tem previsão de estreia na Rede Minas e na TV Brasil em agosto deste ano.

