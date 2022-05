Urupema, em Santa Catarina, registra menor temperatura do ano

A cidade de Urupema, no Planalto Sul de Santa Catarina, registrou -5,37ºC na madrugada de hoje (20), a menor temperatura do ano no estado. O frio na região tem sido intenso nos últimos anos. Em 2021, as mínimas ficaram ainda mais baixas: -8,9ºC em Urupema, em 30 de julho; e -8,6ºC no Morro da Igreja, em 29 de julho.

A menor temperatura em Urupema já registrada foi de -9,4ºC em 7 de julho de 2019. Já para o mês de maio, o recorde na estação é de -6,6ºC, em 24 de maio de 2018. Os dados são do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram).

De acordo com a previsão do tempo para o estado, as próximas madrugadas deverão continuar com baixas temperaturas, com previsão de geada ao amanhecer, especialmente nas áreas altas do meio-oeste, Planalto Sul e Planalto Norte.