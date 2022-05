Virada Cultural atraiu 3,1 milhões de pessoas em São Paulo

Depois de dois anos de interrupção devido á pandemia de covid-19 a Virada Cultural 2022 atraiu mais de 3,1 milhões de pessoas, de acordo com dados da prefeitura da capital paulista. Foram mais de 500 atrações artísticas culturais em oito regiões da cidade e palcos espalhados em todas as regiões.

A Virada também contou com programação em centros educacionais unificados (CEUs) de workshop de moda, oficina de tintas naturais, contação de histórias, apresentações musicais, de dança, recital de poesia, oficinas de samba rock, forró universitário e baile da melhor idade.

O palco mais movimentado desta edição foi o do Anhangabaú com shows de artistas como Vitor Kley, Margareth Menezes, Luiza Sonza e Planet Hemp, entre outros.

“Depois de dois anos, o evento, que já é um patrimônio de São Paulo, teve significado especial neste ano, pois deu voz aos talentos da periferia, disse o prefeito Ricardo Nunes.

Segundo a secretária municipal de Cultura, Aline Torres, a descentralização das atrações permitiu dar protagonismo a lugares que muitas vezes não tem. “Esse é o momento do Centro entender a grandeza, a beleza, a força e a produção cultural da periferia. É o momento da periferia ter sua arte diante dos holofotes. Mudamos da varanda do Copan para a varanda de São Miguel Paulista, Itaquera, Freguesia do Ó, Itaquera e de M’Boi Mirim”, ressaltou.

Aline destacou ainda que a acessibilidade esteve presente no evento com diversas atrações contendo intérpretes de em Libras, audiodescrição e espaços reservados para pessoas com deficiência.

“Demos oportunidade ao público de descobrir artistas jovens que estão despontando, como no show da Pitty, que convidou a Jup do Bairro para a apresentação no Butantã. Foi incrível. É a Cultura fazendo o povo ir para as ruas, após dois anos de pandemia, para curtir, cantar, dançar e ocupar seus quintais.

A virada virou com muita alegria e shows que estamparam os sorrisos nos rostos dos paulistanos. Isso é pertencimento!", concluiu a secretaria.

Prefeitura

Segundo a prefeitura, 1.535 colaboradores, entre varredores, motoristas e encarregados, todos da equipe de limpeza urbana, trabalharam no evento. O serviço de limpeza contou também com uma frota de 174 veículos que possibilitaram a coleta de mais de 109 toneladas de resíduos e a utilização de 332 metros cúbicos de água de reuso para lavagem das vias.

Para um maior apoio nas 24 horas de Virada Cultural, foram instaladas 93 papeleiras, 90 cestos aramados e 96ponto de entrega voluntários (pev's. na entrada de cada show, para serem entregues os objetos não permitidos no evento.

A prefeitura informou ainda que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) atuaram em diversas regiões da cidade, garantindo as condições de segurança e fluidez do tráfego durante os eventos. Na parte da segurança, a GCM atuou no policiamento preventivo com um efetivo de 540 agentes e 176 viaturas no serviço operacional.

A GCM registrou duas ocorrências de roubo na região central da cidade, onde quatro pessoas foram detidas e cinco aparelhos celulares recuperados e devolvidos aos proprietários. A primeira, na noite de sábado (29), no Vale do Anhangabaú, três infratores foram detidos com dois celulares pertencentes às vítimas, além de outros dois aparelhos, possivelmente produtos de roubo ou furto.

A segunda ocorrência, na madrugada de domingo (29), um homem foi detido pela GCM, na Praça Ramos de Azevedo, por roubo de celular. O infrator foi conduzido ao 77º Distrito Policial.

Segundo balanço parcial da Polícia Militar, durante o evento, 585 pessoas foram abordadas e 10 detidas, em sua maioria na região central de São Paulo. Além disso, 55 veículos foram abordados, 53 motos vistoriadas e 21 autos de infração e autos de infração de trânsito realizados. Também foram recuperados pelo menos quatro celulares e uma faca foi apreendida. Ainda de acordo com a PM, 12 carros e uma moto que tinham sido roubados foram recuperados.