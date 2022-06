Incêndio destrói 16 casas na comunidade Kelsons's no Rio

Um incêndio de grandes proporções destruiu 16 casas na comunidade Kelson's, na Penha Circular, zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com os bombeiros, o fogo começou em um galpão de ferro velho e se alastrou para as moradias. Não houve registro de vítimas, mas os moradores relataram a perda total das casas e de seus bens.

O chamado para o Corpo de Bombeiros foi feito às 22h17 de ontem (27).As primeiras viaturas de combate a incêndio e salvamento, que chegarem no local, eram do quartel da Penha, mas diante da intensidade das chamas, houve apoio dos bombeiros de Irajá, de Parada de Lucas, de Ramos, da Tijuca, do Campinho, todos da zona norte, e ainda do Catete, da zona sul. Os quartéis de São Cristóvão e do Grajaú, da zona norte, enviaram equipamentos para auxiliar no combate ao fogo.

Segundo os Bombeiros, o incêndio foi controlado às 6h40 e ainda segue em fase de rescaldo realizado pelo quartel da Penha. Os outros já deixaram o local.

Atendimento

Uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social está na comunidade Kelson's para avaliar as necessidades das famílias que tiveram as casas destruídas pelo incêndio. Conforme a secretaria, até o momento 12 famílias não quiseram receber acolhimento institucional. Entre elas, sete passaram a noite em um salão de festas e cinco estão alojadas em residências de parentes. A pasta informou que o trabalho continuará ao longo do dia.