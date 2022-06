MJSP lança Operação Vetus III para combater violência contra idosos

O combate aos crimes de violência contra os idosos ganha um reforço, a partir de hoje (15), Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, com o lançamento da terceira edição da Operação Vetus. A operação engloba a apuração de denúncias; instauração de inquéritos; realização de diligências aos abrigos ou residências de idosos vítimas de violência; e cumprimento de mandados judiciais.

A primeira edição da Vetus foi lançada em 2020, no auge da pandemia do novo coronavírus (covid-19), quando houve um aumento nas denúncias de violência contra a pessoa idosa. “Chegamos ao terceiro ano da Operação Vetus com êxito na proteção de idosos. A demanda se acentuou no período da pandemia de covid-19, o que ocasionou o desenvolvimento de uma ação específica que pudesse operacionalizar as denúncias recebidas por canais como o Disque 100 e 180”, disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

Números

De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesses dois anos da operação, foram atendidos 31,2 mil idosos vítimas de violência e registradas 29,2 mil denúncias, o que resultou em 985 pessoas presas. Na Vetus I, a operação abrangeu 1,4 mil municípios; na segunda edição, esse número aumentou para 2,3 mil municípios. Aproximadamente 9 mil policiais participaram das operações em 2020 e 2021.

A Operação Vetus é realizada com a cooperação entre o MJSP e as Polícias Civis de todo o país. As ligações para denunciar a violência contra o idoso podem ser feitas de todo o Brasil, de telefone fixo ou móvel, para o Disque 100.

*Com informações do MJSP.