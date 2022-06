Municípios de Alagoas afetados pelas chuvas receberão R$ 3,3 milhões

O governo Federal anunciou nesta quarta-feira (1º) a liberação de mais de R$ 3,3 milhões para duas cidades de Alagoas afetadas pelas fortes chuvas. Serão destinados R$ 3,1 milhões para o município de Penedo e R$ 212 mil para Roteiro.

Os recursos serão usados na compra de cestas básicas, colchões e kits de limpeza para a população afetada. O repasse é o primeiro para municípios alagoanos atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias.

De acordo Ministério do Desenvolvimento Regional, desde as primeiras ocorrências no estado uma equipe técnica do Grupo de Apoio a Desastres (Gade) da Defesa Civil está instalada em Maceió para ajudar os municípios afetados e para orientá-los nas medidas de autoproteção.

Situação de emergência

Segundo o governo de Alagoas, o boletim da Defesa Civil estadual aponta que, até o início da tarde desta quarta-feira, 11.894 pessoas estavam desabrigadas ou desalojadas nos 33 municípios que tiveram a situação de emergência decretada. No último boletim divulgado na terça-feira (31), constavam 18.087 afetados.