Partituras apresenta concerto de órgãos em Tiradentes e na França

A TV Brasil exibe o espetáculo Órgãos ibéricos viajantes na edição inédita do programa Partituras. O concerto vai ao ar na madrugada de domingo (5) para segunda-feira (6), à 0h30, logo após a faixa Cine Nacional. A apresentação também fica disponível sob demanda no aplicativo TV Brasil Play.

A produção destaca a combinação entre a música barroca e grandes edificações da arquitetura. O especial em cartaz na emissora pública traz obras de renomados compositores interpretadas em órgãos produzidos na Espanha e em Portugal que estão instalados em construções históricas na França e no Brasil.

O musical revela um contraponto entre os órgãos barrocos em performances no instrumento, realizadas por experientes artistas. O solista francês Jean-Luc Ho assume as teclas na Igreja de Saint Éloi, na cidade de Fresnes, enquanto o organista brasileiro Robson Bessa mostra seu talento na Matriz de Santo Antônio, no município mineiro de Tiradentes.

A mais recente atração da nona temporada do Partituras revela um repertório de clássicos que inclui temas de Antonio de Cabezón (1510-1566) e Johann-Sebastian Bach (1685-1750), escolhidos para a interpretação do organista Jean-Luc Ho.

O instrumento que o francês toca é um órgão espanhol de 1768. Encomendado para um convento, a peça foi desmontada durante a reforma que restaurou as características medievais. O equipamento encontra-se desde 2014 na igreja da região de Fresnes, considerada um monumento histórico da França.

Grande marco da arquitetura e da arte barroca e rococó, a Matriz de Santo Antônio é um dos patrimônios nacionais em Tiradentes. Com uma sonoridade repleta de contrastes, o órgão português de 1785 não tem trombetas nem pedais. O som que ecoa dos tubos do instrumento reflete o brilho e a variedade da escola ibérica.

Para a apresentação do concerto especial, Robson Bessa executa obras de compositores europeu como Pablo Bruna (1611-1679), Manuel Rodrigues Coelho (1555-1635), Alessandro Scarlatti (1660-1725) e Carlos Seixas (1704-1742).

Abordagem sobre o barroco brasileiro

A riqueza histórica dos órgãos ibéricos e do estilo barroco são contextualizadas durante o programa Partituras que contempla teor documental. As peças musicais apresentadas na telinha da TV Brasil são intercaladas pela análise do jornalista e escritor Angelo Oswaldo de Araújo Santos. Pesquisador, o convidado para falar sobre o assunto é um dos maiores especialistas no barroco mineiro. O depoimento feito pelo estudioso traz análises a respeito de aspectos como a produção artística durante o ciclo do ouro.

O barroco brasileiro floresceu graças à descoberta do ouro no início do século 18. As condições da época propiciaram o extraordinário desenvolvimento das artes no país. Na região do estado de Minas Gerais foram erguidas igrejas deslumbrantes. Os espaços recém-construídos com sua arquitetura imponente se tornaram palcos perfeitos para as primeiras obras musicais genuinamente nacionais.

Produzido pelo Instituto Musica Brasilis, o concerto Órgãos ibéricos viajantes integra a série Baroque in Rio. A iniciativa destaca o encontro entre a música barroca e a arquitetura por meio da apresentação de obras de compositores consagrados em edificações de valor cultural inestimável.

Sobre o Partituras

Lançado pela TV Brasil em 2014, o programa Partituras busca democratizar o acesso à chamada grande música com espetáculos semanais de 52 minutos na televisão aberta. Produções exclusivas, atrações especiais e contribuições das emissoras afiliadas da Rede Nacional de Comunicação (RNCP) estão no universo de apresentações da nona temporada.

Além das performances, o Partituras ainda traz o depoimento dos artistas convidados. A ideia é aprofundar e enriquecer a experiência do telespectador que pode conhecer a trajetória dos músicos e descobrir aspectos interessantes sobre as obras executadas.

Os recitais exibidos pela emissora pública na telinha semanalmente podem ser conferidos também nas redes sociais do canal e no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e por meio do endereço play.ebc.com.br. O Partituras ainda tem uma versão radiofônica que vai ao ar pela Rádio MEC.

