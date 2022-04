Partituras estreia nova temporada de concertos na TV Brasil

A TV Brasil apresenta a nona temporada de espetáculos inéditos do programa Partituras a partir deste domingo (10). Os recitais selecionados para a atração entram no ar à 0h30, logo após a faixa Cine Nacional, com sucessos da sétima arte do país. A primeira edição exibe o concerto Encontros Musicais em Noailles.

Para a nova leva de episódios, a emissora pública reúne apresentações especiais em homenagem a compositores consagrados que são referência na música erudita. A produção ainda mescla concertos em grandes palcos com musicais para pequenas formações ou mesmo executados por solistas A temporada também conta com performances de novos talentos da arte nacional e músicos brasileiros de orquestras renomadas.

Artistas internacionais na abertura da temporada

O programa de estreia da nova sequência de atrações do Partituras acompanha o espetáculo sobre o histórico Hotel Noailles, na França. Produzida pelo Instituto Musica Brasilis, a iniciativa faz parte da série Baroque in Rio. O especial destaca o encontro entre a música barroca e a arquitetura através da apresentação de obras de compositores consagrados em edificações incríveis.

A edição que marca o início da temporada revela curiosidades sobre o hotel construído por Jules Hardouin-Mansart, o primeiro arquiteto de Luís XIV. O espaço foi palco de intensa atividade musical, a arte predileta de seus proprietários.

Em 1778, o Hotel Noailles hospedou, ao mesmo tempo, os geniais compositores Wolfgang Amadeus Mozart e Johann Christian Bach. O repertório do musical reflete esse famoso encontro, além de incluir obras de grandes autores franceses.

Patrimônio da arquitetura, as instalações do hotel servem de palco para a performance dos músicos Olivier Baumont (cravo), Julien Chauvin (violino), Aurélien Delage (cravo) e Atsushi Sakai (viola da gamba).

O primeiro episódio inédito do Partituras nesta leva ainda traz o depoimento de Françoise Brissard, atual proprietária do Hotel Noailles. Ela comenta os principais momentos musicais vividos na edificação.

A convidada rememora acontecimentos marcantes e conta diversas singularidades sobre o hotel erguido entre 1678 e 1682. A construção foi sede de intensa atividade musical na região parisiense.

Sobre o Partituras

Lançado pela TV Brasil em 9 de março de 2014, o programa busca democratizar o acesso à chamada grande música com espetáculos semanais de 52 minutos na televisão aberta.

Além das apresentações, o Partituras ainda traz o depoimento dos artistas convidados. A ideia é aprofundar e enriquecer a experiência do telespectador que pode conhecer a trajetória dos músicos e descobrir aspectos interessantes sobre as obras executadas.

Os recitais exibidos pela emissora pública na telinha podem ser conferidos semanalmente nas redes sociais do canal e no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e também por meio do endereço play.ebc.com.br. O Partituras ainda tem uma versão radiofônica que vai ao ar pela Rádio MEC.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Partituras – domingo, dia 10/4, para segunda-feira, dia 11/4, à 0h30h, na TV Brasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tv.brasil

Para saber como sintonizar a TV Brasil em sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.