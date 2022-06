São Paulo vai conceder parque Guarapiranga à iniciativa privada

O município de São Paulo lançou duas propostas para requalificar a orla da represa de Guarapiranga, na zona sul da cidade. O objetivo é incentivar o turismo ecológico e náutico na região.



Uma das propostas prevê a concessão, à iniciativa privada, de sete parques na orla de Guarapiranga: Guarapiranga, Barragem da Guarapiranga, Praia do Sol, Linear Castelo, Linear Nove de Julho, Linear São José e o novo parque Praia São Paulo.



O prazo de exploração é de 25 anos. Investimentos para recuperação do patrimônio ambiental dos parques, caminhos, edificações, mobiliário e sinalização terão que ser realizados nos primeiros 48 meses. A concessionária também terá que construir píeres náuticos para facilitar acesso aos parques por quem vem pela represa.



Segundo a prefeitura, o futuro responsável deverá fazer investimentos cerca de R$ 21 milhões, além dos R$ 468 milhões projetados para o custeio nos 25 anos de operação. O município ficará com 1% a 6% das receitas, dependendo do faturamento.

Iate Clube

A outra proposta prevê uma Parceria Público-Privada (PPP) para gestão do Santa Paula Iate Clube. A empresa que gerir o clube terá que reformar e reativar o complexo náutico que, segundo a prefeitura, está abandonado desde a década de 80.



A PPP terá um prazo de 30 anos e envolverá a realização de investimentos de R$ 129 milhões, além de custos operacionais de cerca de R$ 393 milhões previstos pelo prazo da parceria. A prefeitura terá uma contrapartida de R$ 9,5 milhões ao ano e fará um aporte de R$ 60 milhões relativo à execução das obras. O compartilhamento de receitas pode ser entre 1% e 9,5%.