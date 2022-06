SP recebe mostra fotográfica sobre imigração de venezuelanos ao Brasil

O Centro Cultural Banco do Brasil, na capital paulista, recebe a mostra fotográfica Acolhidos: o Percurso da Venezuela à Integração no Brasil, que ficará em cartaz até o próximo dia 26 no Banco do Brasil – Torre Matarazzo, na Avenida Paulista, 1230.

A mostra conta por meio de imagens a trajetória de refugiados e imigrantes venezuelanos rumo à integração econômica e social no Brasil. Os registros são de histórias reais de pessoas que atravessaram a fronteira em Roraima em busca de oportunidades para reconstruírem suas vidas em um novo país. Quem assina o acervo é o fotógrafo italiano Antonello Veneri.

O artista visitou os abrigos da Operação Acolhida, em Roraima, e percorreu cidades como Brasília, Concórdia e Seara, no oeste catarinense – localidades que receberam grupos de venezuelanos. “Ao visitar a exposição, o público acompanha a história de uma viagem carregada de sentimentos, de dignidade e de muita esperança. Mas, mais do que isso, a mostra permite algo ainda mais profundo e intenso, que é a experiência de olhar e ser olhado, por meio dos retratos”, destaca o fotógrafo, que também imigrou ao Brasil há dez anos.

A mostra tem a curadoria de Benedetta Fontana e é realizada pela Associação Voluntários para o Serviço Internacional Brasil, com recursos financiados pelo Escritório de População, Refugiados e Migração (PRM) do governo dos Estados Unidos. Para a edição de São Paulo, a exposição conta com o patrocínio da Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR).

A mostra ocorre até 26 de junho, exceto no dia 19, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas; sábados, domingos e feriados, das 10 às 18 horas.