Temporada do Ciência é Tudo termina com especial sobre meio ambiente

Na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a TV Brasil apresenta a última edição inédita da segunda temporada do programa Ciência é Tudo. A produção especial com matérias temáticas vai ao ar neste sábado (4), às 9h, na telinha da emissora pública.

Para celebrar a data, o tema é destacado em uma reportagem especial. A comemoração da efeméride tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de novos hábitos e fomentar mudanças transformadoras que viabilizem uma vida menos poluente, mais verde e mais sustentável.

Sistema monitora mudanças climáticas

O programa ainda aborda a plataforma Adaptabrasil MCTI que traz índices e indicadores de risco de impactos das mudanças climáticas no país. O sistema colabora para a disseminação do conhecimento por meio da análise de informações cada vez mais integradas e atualizadas sobre o assunto.

A tecnologia permite que usuários acessem dados e indicadores que expressam possíveis impactos para diferentes setores como as áreas de recursos hídricos e de segurança energética. A iniciativa envolve pesquisadores, a sociedade civil e o setor privado.

A ideia é integrar informações que estavam fragmentadas e dispostas em vários bancos de dados diferentes. Agora, o ambiente virtual concentra os dados de maneira organizada e acessível para consulta pública.

Com a intenção de conferir respaldo científico para decisões estratégicas, a plataforma foi desenvolvida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Pesquisa sobre estrelas anãs

Apresentada por Waldecir de Oliveira, a produção da emissora pública ainda aborda um estudo liderado por astrônomos brasileiros que envolve estrelas anãs. Na busca por mundos habitáveis fora do sistema solar, os pesquisadores acreditam que as melhores oportunidades podem ser encontradas em torno das estrelas menores e mais frias.

O último programa Ciência é Tudo da temporada ainda traz uma homenagem a todos aqueles que se empenham em prol da ciência, tecnologia e inovação no país. A atração do TV Brasil destaca o trabalho dos profissionais que atuam nessa área e ressalta a importância da divulgação científica que tem grande relevância social no progresso da sociedade.

Sobre o programa

Desde 2020, o Ciência é Tudo apresenta informações sobre a história da ciência, invenções do ser humano, curiosidades e reflexões sobre o impacto da ciência e da tecnologia no dia a dia das pessoas. Também aborda as novidades sobre investimentos e políticas públicas para fomento científico. O programa é uma parceria da TV Brasil com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Em sua segunda temporada, o programa está mais dinâmico e com novos quadros. O programa segue com a missão de promover divulgação científica e ajudar o telespectador a entender a ciência por trás dos fenômenos cotidianos.

Na primeira temporada, o programa se adaptou às necessidades impostas pela pandemia de Covid-19, e abordou diversos temas relacionados ao novo coronavírus, como as pesquisas para desenvolvimento de vacinas e equipamentos e a busca de tratamento adequado.

A ciência no cotidiano também inspirou episódios sobre biologia, física, química, matemática, engenharia, cinema e astronomia, entre outras áreas. E ainda, uma viagem ao Maranhão mostrou detalhes sobre o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), em operação desde 1989 para lançar foguetes.

