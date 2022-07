Folia de Reis do DF começa nesta sexta-feira

Começa hoje (22) e vai até domingo (24) a 20ª edição do Encontro de Folia de Reis do Distrito Federal. Retomado após dois anos em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o festejo, que também é chamado de Reisado ou Festa de Santos Reis, possui caráter devocional e faz referência a anunciação, o nascimento do menino Jesus e a peregrinação dos Reis Magos.

Este ano, além de todas as atividades e apresentações dos grupos de Folia de Reis, também haverá shows de música sertaneja. A entrada é gratuita e as apresentações ocorrem no Centro Educacional Agrourbano Ipê (Caub I), no Riacho Fundo II.

Tradição que chegou ao Brasil pelos jesuítas, o festejo ocorre tradicionalmente entre os dias 25 de dezembro e 6 de janeiro, de modo particular em cada região do país. Ao longo do tempo a festa que possui raízes no meio rural brasileiro recebeu influências indígenas e africanas.

A abertura do encontro será às 19h, com o tradicional terço rezado e a chegada dos três Reis Magos, representados pelos atores Valterismar Maciel, como Rei Gaspar, Júnior Lima, como Rei Baltazar, e Xiquito Maciel Rei Belchior que também atuam na via Sacra de Planaltina.

Durante o festejo haverá a realização de rodas de conversa, giro das Folias, encontro das bandeiras oficinas de luteria e as apresentações de 15 grupos de Reis do do Distrito Federal, de Minas Gerais, da Bahia e de Goiânia. Também será montado um presépio e ocorrerá a venda de comidas típicas.

Entre as atrações que se apresentarão na Folia de Reis estão a Orquestra Roda de Viola, Moisés Mozer e Luiz Borges, Gaby Viola, André e Andrade, Karen Parreira, Reinaldo Cordeiro, Leyde e Laura, Ênio Lima e Gustavo Neto, Zé Mulato e Cassiano. Para saber a programação é só acessar o Facebook ou Instagram.