Ator Gerdal dos Santos morre aos 92 anos no Rio

O ator, radialista e advogado Gerdal dos Santos morreu ontem (24) aos 92 anos na cidade do Rio de Janeiro. Segundo informações da família, ele morreu de causas naturais, em sua casa, no bairro de Copacabana.

Gerdal Renner dos Santos nasceu na cidade do Rio, em 27 de outubro de 1929 e, ao longo de sua carreira, atuou em vários filmes, peças teatrais e radionovelas, além de ter apresentado programas de rádio e de televisão.

Começou sua carreira em 1942, aos 13 anos, quando se apresentou no programa Hora do Guri, da rádio Tupi. Ainda criança, atuou em peças de teatro e em filmes como Moleque Tião (1943), com Grande Otelo.

Passou também pela Rádio Globo, onde entrou com apenas 15 anos. Já em 1953, iniciou sua longa trajetória na Rádio Nacional, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), onde trabalhou por mais de 60 anos e da qual se desligou em 2018.