Atuação da Força Nacional traz segurança a terras indígenas

Com atuação em âmbito nacional, a Força Nacional de Segurança Pública é um programa de cooperação entre diversas organizações que atende à preservação da ordem pública, à segurança e também atua em calamidades.

Subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Força Nacional pode ser empregada em diversas operações. Os exemplos mais recentes são as operações de busca pelo jornalista Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira na Amazônia, ações em terras indígenas da região Norte e Centro-Oeste e o combate à violência urbana em alguns estados.

“Todos os dias tínhamos um contingente de cerca de 250 homens empenhados nas buscas [por Bruno e Dom Phillips]”, informou o diretor da Força Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, em entrevista ao programa A Voz do Brasil.

Gaia informou, ainda, que a Força Nacional conta com equipamentos modernos e eficazes para as ações de segurança. “Hoje a Força Nacional utiliza o que se tem de melhor nas polícias militares do Brasil, inclusive do Exército”, complementou.

Assista à Voz do Brasil