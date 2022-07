Cursos sobre defesa do consumidor estão com inscrições abertas

A Escola Nacional de Defesa do Consumidor (ENDC) do Ministério da Justiça e Segurança Pública está com inscrições abertas para 23 cursos que tratam de relações de consumo, os direitos do consumidor, orçamento doméstico e planejamento financeiro.

As aulas são online e abertas ao público acima de 16 anos. Para os cursos que começam em agosto, o prazo para inscrição é até 25 de julho. As cargas horárias variam entre 15 e 20 horas/aula.

Alguns cursos de conhecimento específico são exclusivos para funcionários de Procons, Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, Tribunais de Justiça e Agências Reguladoras.

Mais informações estão disponíveis no portal de Defesa do Consumidor. (https://www.defesadoconsumidor.gov.br/escolanacional)