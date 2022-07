Evento debate propostas sobre Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Um encontro, que começou hoje (9), na cidade do Rio de Janeiro, discutirá propostas para um futuro sustentável do planeta. A condução das conversas da Glocal Experience, que será realizada até o próximo dia 16, terá como base os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) indicados pelas Nações Unidas (ONU) para 2030.

O evento, na Marina da Glória, foi aberto com a Expo, que terá uma agenda de diálogos, a qual incluirá discussões sobre temas como clima, combate ao racismo e liderança feminina, além de uma série de atividades culturais.

A agenda cultural terá atividades infantis, como horta caseira, mosaico, tintas naturais e o Espaço Criança. Também estão previstas sessões de cinema, oficinas, apresentações de dança e música.

Quem for à Marina da Glória também verá instalações artísticas como 17 cubos grandes sobre cada um dos ODS, a “Onda de Resíduos” (uma onda de três metros de altura composta por lixo) e a “Eggcident” (que traz ovos fritos pela quentura do planeta).

Entre os dias 13 e 16, será realizada a conferência principal da Glocal Experience, com representantes do governo, universidades, empresas privadas e ativistas, que será dividida em quatro eixos: água, clima, energia e resíduos.

“A principal potência de um evento é promover encontros de pessoas diferentes que encontram convergência a partir da sua capacidade de ouvir e de falar. A Glocal Experience se propõe a ser um lugar onde as pessoas se juntam para entender os desafios para construir o planeta que nós desejamos”, explica o diretor-geral do evento, Rodrigo Cordeiro.

A ideia é, a partir da Glocal Experience, formar um grupo com representantes da sociedade para discutir possíveis futuros com base na realidade atual. “A Glocal é um projeto perene, que começa agora em julho e não tem data para acabar”, afirma Cordeiro. “A sustentabilidade é quase sempre uma pauta que fica para o futuro. O que a gente quer provocar é uma call to action [convocação para agir] para que essas ações comecem hoje”.

O conteúdo deste evento ficará na internet. As discussões deste primeiro ciclo da Glocal Experience seguem até o fim de 2022, com a definição de três pactos de convergência de ação envolvendo todos os setores, visando reintegrar e reimaginar territórios rumo a 2030.

Conheça os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no site da ONU..