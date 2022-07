Hoje é Dia: florestas, ABL e futebol são lembrados na semana

Na semana que começa, o Hoje é Dia se volta para a proteção aos recursos naturais, em especial às florestas brasileiras. O Dia de Proteção às Florestas, comemorado hoje (17), homenageia ainda um personagem do folclore nacional, a quem é atribuído o cuidado e a proteção das matas do Brasil: o Curupira.

Menino de cabelos longos e vermelhos tipo fogo, o Curupira tem os pés virados para trás para despistar os caçadores. A lenda é de origem indígena, mas virou parte do imaginário popular em todo o território nacional - e também tornou-se peça importante no aprendizado sobre a preservação ambiental. Afinal, que criança nunca ouviu falar do Curupira? Por conta disso, resgatamos este trecho do Música Animada, que foi ao ar na TV Brasil, em que a banda Roni e As Figurinhas apresenta uma canção sobre o Curupira. Acompanhe:

Este episódio do História Hoje, da Radioagência Nacional, reforça que, "lenda à parte, o dia dedicado à proteção das florestas quer chamar a atenção para a importância da preservação desse tipo de vegetação essencial para o ciclo da vida":

Ainda nesta semana, outra figura que teve papel importante na luta pela preservação de florestas e dos povos indígenas é lembrada - mas esta da vida real. No dia 18, completam-se 20 anos da morte de Mário Juruna, ativista indígena da etnia Xavante e primeiro indígena a ocupar o cargo de deputado federal. Uma das marcas registradas do político era um gravador portátil, com o qual gravava conversas com autoridades para denunciar caso não cumprissem a palavra.

Juruna exerceu mandato no Congresso Nacional de 1983 a 1987. Durante o período, ele foi responsável pela criação da Comissão Permanente do Índio no Congresso Nacional e outras medidas de atenção aos povos indígenas. Passados mais de 30 anos do fim do mandato de Mário Juruna, os indígenas tiveram somente mais um representante na Câmara Federal: a deputada Joênia Wapichama, em exercício desde 2018.

125 anos da Academia Brasileira de Letras

A língua e a literatura brasileiras também são celebradas nesta semana. Na quarta-feira (20), a Academia Brasileira de Letras (ABL) completa 125 anos de fundação. A ABL foi criada em 1897, com objetivo de preservar a literatura brasileira e teve como primeiro presidente o escritor Machado de Assis.

Embora seja necessário ter um livro publicado para se candidatar a uma cadeira na academia, a ABL não é composta somente por escritores profissionais. Os imortais da ABL são figuras que estão inseridas e são relevantes para a cultura nacional.

A atriz Fernanda Montenegro, ocupante da cadeira 17, e o músico Gilberto Gil, cadeira 20, são alguns dos mais novos membros. Eles foram eleitos, respectivamente, para as cadeiras que eram do diplomata Affonso Arinos de Mello Franco e do jornalista Murilo Melo Filho. No ano passado, a Agência Brasil explicou como funciona a sucessão de cadeiras na Academia (leia).

Na Argentina, também há efeméride na literatura. Há 90 anos, em 17 de julho de 1932, nascia o cartunista Quino, criador da Mafalda. Traduzidas para 30 idiomas, as tirinhas trazem a visão de mundo de uma menina de 6 anos que tem reflexões pertinentes e muito a falar sobre as questões mundiais. Quando Mafalda completou 50 anos de existência, em 2014, O Repórter Brasil, da TV Brasil, mostrou por que a personagem tornou-se tão icônica:

Quino morreu em 2020, mas deixou um legado e uma legião de fãs pelo mundo inteiro. As tirinhas de Mafalda nasceram em 1964 e pararam de ser publicadas menos de uma década depois. Ainda assim, os debates e as falas da garotinha ainda podem ser trazidas para situações atuais. Saiba mais sobre a trajetória do cartunista nesta reportagem disponível na Radioagência Nacional:

Comemorações no mundo do esporte

Terça-feira (19) é celebrado o Dia Nacional do Futebol. A data foi instituída em 1976 e homenageia a fundação do Sport Club Rio Grande, do Rio Grande do Sul, time mais antigo do Brasil ainda em atividade. O clube foi criado em 19 de julho de 1900, apenas 23 dias antes da fundação da Associação Atlética Ponte Preta.

A informação pode gerar dúvidas, já que grandes times, como Flamengo e Vasco, têm como data de fundação os anos de 1895 e 1898, respectivamente. No entanto, em ambos os casos, os clubes foram criados para participar de competições de remo, e o futebol veio apenas depois. Em 2017, o programa No Mundo da Bola, da Rádio Nacional, entrevistou o então presidente do Sport Clube Rio Grande, que falou mais sobre a trajetória desse veterano do futebol brasileiro.

E também tem aniversário de conquistas históricas no atletismo. Em 20 de julho de 1952, nos Jogos Olímpicos de Helsinque, na Finlândia, José Telles da Conceição conquistava a primeira medalha do Brasil no esporte. Ele alcançou a marca de 1,98 metro no salto em altura e faturou a inédita medalha de bronze - sendo o primeiro representante do atletismo nacional a subir ao pódio.

E, no dia 23 de julho, serão 90 anos da morte de Alberto Santos Dumont, que entrou para a história como o pai da aviação. No ano passado, a Agência Brasil publicou uma entrevista com o escritor holandês Arthur Japin, autor do livro O homem com asas, um romance histórico sobre a trajetória e os sentimentos do brasileiro (leia). O voo do brasileiro Alberto Santos Dumont, em uma distância de 60 metros com o 14-Bis, completou 115 anos em 2021.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

17 a 23 de julho de 2022 17 Nascimento do cartunista argentino Quino (90 anos) Nascimento do cantor e compositor carioca Ronnie Von (75 anos) Morte do saxofonista e compositor de jazz norte-americano John Coltrane (55 anos) Ocorre a tragédia do Airbus A-320 da TAM em Congonhas (15 anos) Dia de Proteção às Florestas no Brasil e Dia do Curupira, figura do folclore brasileiro conhecido por ser o protetor das florestas 18 Morte do sociólogo Gilberto Freyre (35 anos) Nascimento da cantora, compositora e pastora fluminense Baby do Brasil (70 anos) Morte da escritora inglesa Jane Austen (205 anos) - autora de clássicos como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Emma Morte do ex-presidente do Brasil Castelo Branco (55 anos) - primeiro presidente do período da ditadura militar no Brasil, morto em acidente aéreo Nascimento do filósofo da ciência inglês Thomas Samuel Kuhn (100 anos) - historiador da ciência e autor da obra Estrutura das Revoluções Científicas Morte do primeiro deputado federal indígena do Brasil, Mário Juruna (20 anos) Dia Internacional Nelson Mandela - instituído pela Assembleia Geral da ONU em apoio à data comemorativa iniciada em 2009, pela Fundação Nelson Mandela, para incentivar as pessoas a dedicarem 67 minutos de seu tempo na ajuda ao próximo; Nelson Mandela dedicou 67 anos de sua vida à serviço da humanidade 19 Morte da cantora Clementina de Jesus (35 anos) Nascimento do músico e astrofísico britânico Brian May (75 anos) - compositor e guitarrista da banda britânica Queen Dia Nacional do Futebol - a data foi escolhida, em 1976, por ser a data de fundação do time mais antigo do Brasil em atividade: o Sport Club Rio Grande, do Rio Grande do Sul 20 Morte do empresário e político baiano Antônio Carlos Peixoto de Magalhães (ACM) (15 anos) Nascimento do multi-instrumentista e compositor mexicano Carlos Santana (75 anos) Inauguração da Academia Brasileira de Letras (125 anos) Dia Nacional do Tatuador - instituída pelo Sindicato das Empresas de Tatuagem e Body Piercing de São Paulo, para marcar a data em que o tatuador dinamarquês, Knud Harald Lykke Gregersen, chegou em São Paulo, dando início à tatuagem artística profissional feita com máquina elétrica no Brasil Dia Internacional do Amigo - instituída pela Assembleia Geral da ONU 21 Lançamento do álbum Appetite for Destruction da banda norte-americana Guns N' Roses (35 anos) 22 Dia do Cantor Lírico Dia Mundial do Cérebro 23 Morte do aeronauta, esportista e inventor mineiro Santos Dumont (90 anos)

*com supervisão de Nathália Mendes