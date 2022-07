Hoje é Dia: semana tem Dia Mundial do Rock e Jackson do Pandeiro

Marcada por uma mistura singular de ritmos e cantos, a música brasileira deu origem e transformou diversos gêneros musicais. Por isso, nesta semana, o Hoje é Dia vai homenagear artistas e estilos musicais que marcam o cenário brasileiro.

Já que estamos falando de diversidade, nada mais justo que falar do artista paraibano conhecido como o Rei do Ritmo.

Neste domingo (10), completam 40 anos da morte de Jackson do Pandeiro. Nascido em Alagoa Grande, interior da Paraíba, ele conquistou o Rio de Janeiro e o Brasil inteiro e levou a cultura popular nordestina por onde foi.

O programa Recordar É TV da TV Brasil relembra a trajetória do cantor com entrevistas e muita música.

Jackson misturava xaxado, embolada, frevo, samba e o coco, ritmo tradicional pernambucano e outros ritmos populares. A música Sebastiana é um dos maiores sucessos do coco até hoje.

O programa Ponto do Samba, da Rádio Nacional, celebrou o Rei do Ritmo em 2019, ano de seu centenário.

A semana ainda relembra outro ídolo da música brasileira que morreu há 20 anos. O cantor Claudinho, da dupla de funk Claudinho e Buchecha, faleceu em 13 de julho de 2002 em um acidente de carro.

Sucesso nos anos 90, a dupla foi uma das precursoras do funk carioca com hits como Quero te encontrar, Só love e Fico assim sem você.

Relembre alguns sucessos dos cantores no programa Todas as Bossas, da TV Brasil.

Dia Mundial do Rock

No dia 13, o Rock é celebrado no Dia Mundial do Rock. E a melhor maneira de comemorar esse dia, claro, é com muita música. Num repertório que mistura clássicos do rock nacional e internacional, o Nossas Bossas é a trilha sonora perfeita para os amantes do gênero musical.

O Dia Mundial do Rock relembra um marco. Há 37 anos, em 13 de julho de 1987, ocorreu o Live Aid, um concerto musical que reuniu estrelas do rock com o objetivo de arrecadar doações para combater a fome na África.

O Repórter Brasil relembrou a data.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

10 a 16 de Julho de 2022 10 Morte do cantor e compositor paraibano Jackson do Pandeiro (40 anos) Morte da atriz carioca Yolanda Cardoso (15 anos) É lançado o primeiro satélite de comunicações, Telstar 1 (60 anos) - responsável pela primeira transmissão ao vivo de um programa de televisão entre os Estados Unidos e a Europa Dia Mundial da Lei - surgiu com a intenção de lembrar a importância do cumprimento do Direito, em 1965, quando muitas nações adotaram a ideia do então presidente dos Estados Unidos da América, Dwight D. Eisenhower, que, em 1958, instituiu o 1º de maio como Dia da Lei no país Dia Mundial da Saúde Ocular - a organização Mundial de Saúde (OMS) e a Agencia Internacional para Prevenção da Cegueira (IAPB) buscam gerar consciência social sobre a importância da prevenção e tratamentos que podem ser aplicados para evitar a perda parcial ou absoluta da visão 11 Nascimento do historiador paulista Sérgio Buarque de Holanda (120 anos) Dia Mundial da População - comemoração sugerida pelo Conselho de Governadores do UNDP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) da ONU após o "Dia dos 5 Bilhões" de 11 de julho de 1987, quando o planeta teria alcançado a então quantidade recorde de 5 bilhões de pessoas 12 Nascimento do folclorista, compositor, radialista e pesquisador gaúcho Paixão Côrtes (95 anos) Nascimento da ativista paquistanesa vencedora do Nobel da Paz em 2014 Malala Yousafzai (25 anos) - a pessoa mais nova a ser laureada com um prémio Nobel Rolling Stones fazem seu primeiro show ao vivo (60 anos) Dia de Malala - ONU declara o Dia de Malala, em homenagem à ativista paquistanesa Malala Yousurfzai 13 Morte do cantor e compositor fluminense Claudinho (20 anos) - integrante da bem sucedida dupla Claudinho & Buchecha que morreu em acidente na Dutra Nascimento do ator estadunidense Harrison Ford (80 anos) Sanção da lei que garante o 13º salário, pelo então presidente João Goulart (60 anos) Cerimônia de abertura dos Jogos Pan-americanos de 2007 no Rio de Janeiro (15 anos) Dia Mundial do Rock - data escolhida por conta do festival Live Aid, que aconteceu em 13 de julho de 1985 14 Nascimento do instrumentista fluminense Leonel do Trombone (110 anos) - trabalhou vários anos para gravações e espetáculos do Trio de Ouro Nascimento da atriz brasileira Flávia Monteiro (50 anos) Morte do compositor e intérprete Djalma de Andrade, o Bola Sete (35 anos) - foi contratado pela Rádio Nacional, onde acompanhava cantores e participava de regionais, pequenos grupos e orquestras 15 Morte do estilista italiano Gianni Versace (25 anos) Nascimento do maestro, compositor, arranjador, saxofonista e clarinetista paulista Paulo Moura (90 anos) Dia Mundial das Habilidades dos Jovens - data proposta pela ONU 16 Nascimento do compositor e intérprete Djalma de Andrade, o Bola Sete (35 anos) - foi contratado pela Rádio Nacional, onde acompanhava cantores e participava de regionais, pequenos grupos e orquestras

*Com supervisão de Alessandra Esteves