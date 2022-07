Inmet: frente fria deve provocar queda de temperatura na Região Sul

Depois de uma frente fria que derrubou as temperaturas no sul do país em meados e maio e no início de junho, os termômetros voltarão a registrar quedas próximas a zero grau a partir de amanhã (28). A frente fria na região vai deve provocar chuva forte e rajadas de vento. Há risco de queda de granizo. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A partir de amanhã, logo nas primeiras horas do dia, a previsão é de pancadas de chuva forte com rajadas de vento na metade sul do Rio Grande do Sul, com risco de queda de granizo. No fim da tarde, nas demais áreas do centro-norte do estado e em Santa Catarina, a previsão é de pancadas de chuva e eventuais rajadas de vento. As temperaturas mínimas previstas para a região nesse dia são de 7°C e 8°C.

Já na sexta-feira (29), a frente fria avançará rapidamente pelo norte de Santa Catarina e pelo Paraná, provocando pancadas de chuva e queda acentuada nas temperaturas, se aproximando de zero grau nas áreas mais altas. O frio continuará até o fim de semana. Está prevista ainda formação de geada em parte da Região Sul, de forma mais ampla e abrangente no sábado (30), exceto no litoral.