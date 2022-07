Museu do Pontal, no Rio, tem programação especial de férias

O Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, preparou para este mês de julho uma programação especialmente dedicada às férias escolares. De hoje (16) até o dia 31 de julho, o público vai ter, em diversos horários, atividades gratuitas com música, dança e brincadeiras para todas as idades, inclusive para os bebês.

As ações desenvolvidas, de quinta a domingo, exploram por meio de brincadeiras os universos populares do Brasil, em oficinas de Pipas e de Brinquedos Populares, com o artista plástico Getúlio Damado. A intenção com a oficina de construção de pipas é trabalhar a habilidade manual e a coordenação motora das crianças, além de oferecer um momento de lazer e de incentivo ao uso da criatividade.

A programação tem ainda oficinas de samba, danças populares do Nordeste, brincadeiras populares, Bebê Brincante, brinquedos cantados, brincadeiras da roça, contações de histórias e teatro de sombras.

No sábado que vem (23), às 18h, os visitantes vão poder participar do Cinema de Fachada no Pontal – Férias. Na parede externa do Museu do Pontal haverá a exibição do filme de animação Tromba Trem– O Filme, de 2021, com direção de Zé Brandão. Vai ter ainda uma sessão com o filme Turma da Mônica: Lições.

Nas já tradicionais ações dos fins de semana, o público terá à sua disposição a Visita Musicada às exposições, das 11h às 15h, e o Baú de Brinquedos Populares, entre 12h e 17h.

Quem for ao Museu do Pontal poderá também visitar o conjunto de seis exposições “Novos Ares! Pontal Reinventado”, com mais de duas mil obras, além de conteúdos audiovisuais, como o jogo digital interativo de danças brasileiras, nas quais o visitante aprende passos de frevo, jongo, carimbó, chula ou funk.

Na programação de amanhã (17), entre outras atividades, acontece, a partir das 10h, a Oficina Cantorias Brincantes com a cantora, compositora, arte-educadora e musicoterapeuta Márcia Schiavo. A atividade, na praça-jardim do Museu do Pontal, vai convidar o público para uma experiência brincante, com melodias, ritmos, gestos e movimentos, presentes nas brincadeiras cantadas da cultura brasileira.

Museu

O Museu do Pontal é uma referência internacional em arte popular brasileira, com mais de nove mil obras de 300 artistas, sendo o maior acervo do gênero, e de relevância reconhecida pela Unesco.

Desde outubro de 2021, o museu está instalado em um terreno de 14 mil metros quadrados, próximo ao Bosque da Barra e ao lado do condomínio Alphaville Residências. O espaço cultural dispõe ainda de dez mil metros quadrados de área verde, onde estão plantadas dezenas de milhares de mudas de 73 espécies nativas brasileiras.

Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Museu do Pontal tem como patrocinador estratégico o Instituto Cultural Vale, e como patronos o BNDES, Itaú, Repsol Sinopec Brasil, e ainda a Prefeitura do Rio.