Ponte Rio-Niterói tem novo valor de pedágio a partir de hoje

O valor do pedágio da Ponte Rio-Niterói foi reajustado (14), conforme autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A tarifa para automóveis de passeio, caminhonetes de dois eixos e vans de rodagem simples passou de R$ 4,90 para R$ 6.

Já o novo valor para motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas passa a ser R$ 3, enquanto automóveis e caminhonetes com semirreboque pagarão R$ 9.

Vans de rodagem dupla, caminhões leves, ônibus, caminhões tratores que tenham dois eixos passam a pagar R$ 12, mesmo valor a ser cobrado de automóveis e caminhonetes com reboque.

Por fim, caminhões, caminhões-tratores, caminhões-tratores com semirreboque e ônibus com três eixos pagarão R$ 18. Acima de três eixos, serão cobrados os seguintes valores de caminhões com reboque e caminhões-tratores com semirreboques: quatro eixos, R$ 24; cinco eixos, R$ 30; e seis eixos, R$ 36.